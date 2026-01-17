17 de enero de 2026 Inicio
Si formás parte de esta lista te pueden cancelar la licencia de conducir: a qué se debe

El Gobierno dio a conocer la lista completa de conductores que perderán la licencia de conducir, un grupo que queda alcanzado por esta medida.

Por este motivo te pueden cancelar la licencia de conducir.

Por este motivo te pueden cancelar la licencia de conducir.

  • El Gobierno endureció las normas sobre licencias para reforzar la seguridad vial.
  • Se suspenden carnets con irregularidades y a conductores de riesgo.
  • El sistema de puntos aplica inhabilitaciones por infracciones graves.
  • Mayores de 70 años deben renovar anualmente con controles médicos.

El Gobierno implementó una serie de normativas más estrictas vinculadas a las licencias de conducir, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito. Estas medidas apuntan no solo a ordenar la circulación, sino también a reducir accidentes y brindar mayor protección a quienes transitan por la vía pública. En este marco, la seguridad vial ocupa un lugar central dentro de las prioridades estatales para disminuir los niveles de siniestralidad.

El punto central para los conductores mayores de 65 años es la aprobación del Certificado de Aptitud Psicofísica.
Por qué los mayores de 65 años pueden complicar la renovación de la licencia de conducir si no cumplen este requisito

Como parte de estas políticas de control, las autoridades avanzan con la eliminación y suspensión de carnets que no se ajustan a la normativa vigente. Esta depuración del sistema garantiza que solo las personas que cumplen con los requisitos legales y técnicos actuales puedan conducir. De esta forma, se retiran de circulación licencias con irregularidades o pertenecientes a conductores que implican un riesgo para terceros.

Licencia de conducir digital

Bajo los lineamientos del Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, se definió un listado concreto de personas cuya licencia queda suspendida de manera inmediata. Esta norma establece las condiciones en las que un ciudadano pierde la habilitación para conducir y asegura que el procedimiento se desarrolle dentro de un marco legal claro y transparente. El incumplimiento de estas disposiciones implica la inhabilitación directa para manejar vehículos en todo el territorio nacional.

A quiénes le pueden dar de baja la licencia de conducir en 2026

En 2026, la política de seguridad vial pone el foco en la depuración del sistema de scoring y en la validación psicofísica de los conductores. La normativa vigente prevé la baja o suspensión de la licencia para quienes pierdan los 20 puntos iniciales por infracciones graves o reiteradas. Cuando el puntaje llega a cero por primera vez, la inhabilitación se extiende por 60 días, mientras que en casos de reincidencia reiterada la sanción puede alcanzar hasta cinco años, con la exigencia de realizar cursos de seguridad vial para recuperar la habilitación.

Licencia-conducir-carnet.jpg

Dentro del marco del Decreto 437/2011, el Gobierno también refuerza el control sobre licencias con irregularidades administrativas. Esta situación abarca a conductores que modifican su domicilio y no informan el cambio dentro de los 90 días establecidos, lo que deriva en la caducidad automática del documento. Además, las licencias emitidas fuera de los canales oficiales o que no cumplen con los actuales requisitos tecnológicos y de seguridad quedan sujetas a su eliminación para asegurar que solo conduzcan personas debidamente habilitadas.

Por último, los conductores mayores de 70 años quedan sujetos a controles más estrictos, ya que la normativa exige una renovación anual acompañada de evaluaciones psicofísicas completas. Aquellos que no superen los exámenes físicos, cardiológicos o neurológicos, o que no realicen el trámite dentro de los plazos legales, enfrentan la suspensión inmediata del carnet. Con estas medidas, el Ministerio de Justicia apunta a que en 2026 solo circulen personas que demuestren condiciones adecuadas para cuidar su seguridad y la de terceros.

