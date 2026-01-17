Si formás parte de esta lista te pueden cancelar la licencia de conducir: a qué se debe El Gobierno dio a conocer la lista completa de conductores que perderán la licencia de conducir, un grupo que queda alcanzado por esta medida. Por + Seguir en







Por este motivo te pueden cancelar la licencia de conducir. Redes sociales

El Gobierno endureció las normas sobre licencias para reforzar la seguridad vial.

Se suspenden carnets con irregularidades y a conductores de riesgo.

El sistema de puntos aplica inhabilitaciones por infracciones graves.

Mayores de 70 años deben renovar anualmente con controles médicos. El Gobierno implementó una serie de normativas más estrictas vinculadas a las licencias de conducir, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito. Estas medidas apuntan no solo a ordenar la circulación, sino también a reducir accidentes y brindar mayor protección a quienes transitan por la vía pública. En este marco, la seguridad vial ocupa un lugar central dentro de las prioridades estatales para disminuir los niveles de siniestralidad.

Como parte de estas políticas de control, las autoridades avanzan con la eliminación y suspensión de carnets que no se ajustan a la normativa vigente. Esta depuración del sistema garantiza que solo las personas que cumplen con los requisitos legales y técnicos actuales puedan conducir. De esta forma, se retiran de circulación licencias con irregularidades o pertenecientes a conductores que implican un riesgo para terceros.

Licencia de conducir digital Bajo los lineamientos del Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, se definió un listado concreto de personas cuya licencia queda suspendida de manera inmediata. Esta norma establece las condiciones en las que un ciudadano pierde la habilitación para conducir y asegura que el procedimiento se desarrolle dentro de un marco legal claro y transparente. El incumplimiento de estas disposiciones implica la inhabilitación directa para manejar vehículos en todo el territorio nacional.

A quiénes le pueden dar de baja la licencia de conducir en 2026 En 2026, la política de seguridad vial pone el foco en la depuración del sistema de scoring y en la validación psicofísica de los conductores. La normativa vigente prevé la baja o suspensión de la licencia para quienes pierdan los 20 puntos iniciales por infracciones graves o reiteradas. Cuando el puntaje llega a cero por primera vez, la inhabilitación se extiende por 60 días, mientras que en casos de reincidencia reiterada la sanción puede alcanzar hasta cinco años, con la exigencia de realizar cursos de seguridad vial para recuperar la habilitación.

Licencia-conducir-carnet.jpg Dentro del marco del Decreto 437/2011, el Gobierno también refuerza el control sobre licencias con irregularidades administrativas. Esta situación abarca a conductores que modifican su domicilio y no informan el cambio dentro de los 90 días establecidos, lo que deriva en la caducidad automática del documento. Además, las licencias emitidas fuera de los canales oficiales o que no cumplen con los actuales requisitos tecnológicos y de seguridad quedan sujetas a su eliminación para asegurar que solo conduzcan personas debidamente habilitadas.