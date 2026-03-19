David Pastor, filósofo: "Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos"

El pensador advierte que el individualismo extremo distorsiona la realidad y empobrece la construcción de la personalidad.

Diversos autores y pensadores contemporáneos analizan la forma en que los seres humanos construyen su identidad en un mundo cada vez más individualista. Entre las reflexiones más lúcidas de la actualidad destaca la de David Pastor , quien sostiene que el autoconocimiento no es un proceso que pueda realizarse en soledad.

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Según el filósofo, “necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos” , una premisa que desafía la idea moderna del "yo" autosuficiente y nos devuelve a nuestra esencia social. Para Pastor, los vínculos no son solo un complemento de la vida, sino el espejo indispensable donde nuestra personalidad se refleja y se termina de moldear; es en la interacción, en el conflicto y en el afecto donde descubrimos quiénes somos realmente.

La tesis de Pastor propone que el autoconocimiento es, en realidad, un ejercicio de co-construcción . A menudo creemos que para "encontrarnos" debemos aislarnos o meditar en soledad, pero el filósofo advierte que la mirada del otro nos aporta datos de nuestra propia conducta que nosotros somos incapaces de ver.

"Dice en uno de sus libros Aristóteles: 'Conocerse a uno mismo significa saber en qué eres bueno para así poder ayudar a los demás'. Pero primero, ¿cómo me conozco a mí mismo? Solo no te puedes conocer a ti mismo. Te conoces a través de la mirada del otro", señaló el filósofo contemporáneo.

En definitiva, la filosofía de David Pastor invita a salir de uno mismo para, finalmente, poder lograr una imagen mucho más clara y completa de quiénes somos.

Quién es el filósofo David Pastor

David Pastor es un filósofo y ensayista español que se especializó en la ética de los cuidados y la filosofía de la alteridad. Estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Ética de la Comunicación, y actualmente es profesor de la Universidad del Atlántico Medio.

Con una trayectoria marcada por la docencia y la divulgación, Pastor se aleja de la filosofía académica rígida para proponer un pensamiento aplicado a la vida cotidiana y a los desafíos de las sociedades modernas. Su perspectiva fue ganando relevancia en los últimos años al ofrecer una respuesta humanista frente al aislamiento y la fragmentación social.

Su obra se centra en cómo la hiperconectividad digital, paradójicamente, nos ha desconectado de la mirada real del prójimo. Pastor defiende que la vulnerabilidad y la dependencia no son signos de debilidad, sino las condiciones que nos permiten establecer vínculos auténticos.