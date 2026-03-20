Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..." Las reflexiones del primer pensador occidental que allanó el camino de figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Por + Seguir en







La reflexión sobre la felicidad de Tales de Mileto Tales de Mileto, filósofo griego.

Tales de Mileto es considerado el primer filósofo occidental, por haber reemplazado las explicaciones mitológicas por interpretaciones basadas en la observación y experiencia.

Tales sostenía que la felicidad depende del equilibrio entre la salud del cuerpo, el desarrollo del entendimiento y la adquisición del saber.

Defendía la prudencia y el autocontrol como virtudes esenciales para alcanzar una vida plena y tomar decisiones conscientes.

Afirmaba que conocerse a uno mismo es la tarea más difícil, pero también el paso fundamental para acceder a la verdadera sabiduría. Las reflexiones más importantes del filósofo Tales de Mileto se ubican en el origen mismo del pensamiento occidental, en un momento en el que explicar el mundo implicaba abandonar progresivamente el relato mítico anterior, basado en las Tragedias, para dar lugar a la razón humana. En ese marco, su mirada sobre la felicidad no aparece como una idea abstracta o inalcanzable, sino como una construcción concreta que se apoya en el equilibrio entre dimensiones fundamentales de la vida humana.

El pensador Tales de Mileto, en el siglo IV a.C, sostenía que alcanzar el bienestar implicaba atender tres pilares esenciales: la salud del cuerpo, la formación del entendimiento y el desarrollo del saber, en una síntesis que articulaba lo físico, lo intelectual y lo ético. "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que cuidar la salud, el entendimiento y el saber", decía Tales.

Una definición que pone en evidencia su intento por ordenar la experiencia humana desde criterios racionales y medibles. A su vez, al plantear que el mayor grado de satisfacción en la vida se alcanza al obtener aquello que se anhela, introduce una dimensión práctica vinculada al deseo y a la realización personal.

Tales de Mileto (1) Tales de Mileto. Getty Images Lejos de asociar la sabiduría con la capacidad para la retórica, Tales advertía que la abundancia de palabras no garantiza conocimiento, y colocaba en el centro la profundidad del pensamiento como valor distintivo. En ese sentido, la prudencia aparece como el bien más importante, entendida no solo como moderación, sino como la capacidad de evaluar las consecuencias de los actos.

Esta perspectiva se complementa con una de sus máximas más exigentes: conocerse a uno mismo constituye la tarea más difícil, aunque también la más necesaria para construir una vida plena y consciente.