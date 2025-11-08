9 de noviembre de 2025 Inicio
Leyenda viva del tenis: Novak Djokovic logró su 101º título en Grecia y alcanzó un nuevo récord

El serbio, de 38 años y número 5 del mundo, se consagró campeón tras vencer al italiano Lorenzo Musetti (9º) por 4-6, 6-3 y 7-5 en el ATP de Atenas y sumó segundo trofeo del año. Luego, anunció su baja del ATP Finals de Turín por lesión.

El festejo alocado del serbio tras la consagración en Atenas.

El festejo alocado del serbio tras la consagración en Atenas.

La leyenda del tenís Novak Djokovic (5º el mundo) lo hizo otra vez. Con 38 años, el serbio, uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos, se consagró campeón del ATP 250 de Atenas, al vencer al italiano Lorenzo Musetti (9º) por 4-6, 6-3 y 7-5 en una final infartante. Así, sumó su título número 101 en el circuito profesional, el segundo de la temporada, y reafirmó su vigencia en el tenis mundial. Luego, renunció a participar en el Masters ATP en Turín, que comienza este domingo, por lesión.

Fue una tremenda batalla, como tres horas. Fue muy duro, muy físico. Esta es mi casa, amo a todos”, comentó la leyenda, luego del enorme triunfo en el torneo griego. Disputado sobre superficie dura y bajo techo, la competencia tuvo un condimento simbólico: fue la primera edición del certamen organizado por la familia Djokovic.

Nole volvió a demostrar por qué está en el Olimpo de los grandes tenistas y en un torneo que fue de menor a mayor y que debió batallar por más de tres horas. Tras superar al italiano, el serbio se desahogó: se dejó caer hacia atrás y luego rompió su camiseta como parte de la celebración.

Djokovic atenas
Novak Djokovic levanta el trofeo en Grecia. Detrás, el italiano Lorenzo Musetti.

Novak Djokovic levanta el trofeo en Grecia. Detrás, el italiano Lorenzo Musetti.

Con este logro, Djokovic (38 años y 5 meses) se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar un torneo ATP desde Ken Rosewall, quien lo logró con 43 años en Hong Kong 1977. Además, alcanzó el tercer lugar histórico en cantidad de títulos en la Era Abierta, solo por detrás de Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).

Tenía muchas ganas de competir en Turín y dar lo mejor de mí, pero después de la final de hoy en Atenas debo retirarme. Lo siento mucho por los fanáticos, su apoyo significa mucho”, expresó Djokovic, en sus redes sociales, la baja del ATP Finals en Turín, debido a una “lesión en curso” que le impide estar al 100% físicamente. Su lugar lo ocupará el italiano Musetti.

