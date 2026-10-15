15 de octubre de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: imputaron a Barrelier por pornografía infantil y negó las acusaciones

El acusado por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier, declaró desde el penal de Bouwer y solicitó un careo con la madre de la víctima, a quien acusó.

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Barrelier fue indagado desde la cárcel por el fiscal Juan Fernando Ávila Echenique.

Barrelier fue indagado desde la cárcel por el fiscal Juan Fernando Ávila Echenique.

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El acusado por el femicidio de Agostina Madeleine Vega, Claudio Barrelier, declaró desde la cárcel tras su imputación por pornografía infantil y negó todas las acusaciones en su contra. La entrevista se hizo de manera virtual desde en el servicio penitenciario en Cruz del Eje.

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El principal acusado por el asesinato de la menor, en la ciudad de Córdoba, fue interrogado este jueves sobre los cargos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), ante el fiscal de instrucción Juan Fernando Ávila Echenique.

Barrelier negó de manera categórica las acusaciones y dio su versión sobre las imágenes de las menores que se hallaron en sus dispositivos digitales. La investigación sobre este delito surgió como una derivación del expediente principal, según las pericias informáticas realizadas sobe su celular personal.

El acusado había borrado decenas de archivos y ninguna de las imágenes detectadas hasta el momento corresponde a Agostina Vega, la menor asesinada el pasado 24 de mayo, según surgió de esta investigación paralela de delitos informáticos.

Barrelier apuntó a la mamá de Agostina Vega: “Quiero que estemos frente a frente”

Después de la audiencia, Barrelier pidió un careo con Melisa Heredia y lanzó acusaciones contra ella, que no fueron acreditadas judicialmente: “Quiero que estemos frente a frente”, sentenció en el video y agregó: "Necesito decirte de frente para que se sepa todo y tu familia te va a terminar odiando”.

El avance en la causa por el femicidio de Agostina Vega

El juicio por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido el 24 de mayo pasado en Córdoba, avanza hacia la etapa de juicio oral. La causa está instruida por el fiscal Raúl Garzón y tiene a Claudio Barrelier acusado de abuso sexual y homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Fue unificada con la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad ejercida contra una mujer en 2025. Mientras, los detenidos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por encubrimiento agravado.

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