15 de octubre de 2026 Inicio
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Efecto El Niño en Iguazú: Cataratas reabre uno de sus paseos a pesar de la crecida del río

Los equipos técnicos continúan monitoreando las condiciones y determinaron que se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para recibir visitantes. Por el momento, el Circuito Superior y la Garganta del Diablo permanecerán cerrados.

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Para el jueves las condiciones pasarán a cielos nublados con temperaturas que rondan entre los 16°C y 23°C. 

Para el jueves las condiciones pasarán a cielos nublados con temperaturas que rondan entre los 16°C y 23°C. 

En medio de las crecidas del río, las Cataratas del Iguazú tendrán una reapertura parcial en uno de sus paseos para este jueves 15 de octubre, mientras que otros permanecerán cerrados.

Las lloviznas se mantendrán durante el transcurso de la jornada. 
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Según se detalló, el Circuito Inferior será el único recorrido habilitado para los visitantes. En tanto, el Circuito Superior y la Garganta del Diablo seguirán sin permitir el paso por el elevado caudal del río.

El circuito habilitado permite observar seis saltos y ofrece vistas panorámicas de las Cataratas del Iguazú. Su apertura restablece parte de la actividad turística que había quedado restringida durante los últimos días. Al mismo tiempo, se indicó que la habilitación de este jueves no incluye una fecha para recuperar los demás paseos. Su reapertura dependerá de nuevas evaluaciones técnicas y de las condiciones de seguridad del río y la infraestructura.

La decisión se tomó después de las inspecciones de los equipos técnicos, que determinaron que el paseo autorizado reúne las condiciones de seguridad necesarias. El parque abrirá sus puertas, aunque la circulación estará limitada a ese sector.

En esa línea, el Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina explicaron que el nivel del agua continúa bajo monitoreo y que las condiciones meteorológicas y la evolución de la crecida podrán motivar nuevos cambios en los accesos.

Qué servicios mantendrán su actividad

Por su parte, se detalló que los locales gastronómicos y de servicios funcionarán con normalidad, de acuerdo con la comunicación difundida. También se mantendrán las prestaciones del hotel Gran Meliá, el restaurante El Fortín e Iguazú Jungle.

Antes de organizar una visita, turistas y prestadores deberán consultar los canales oficiales del parque y de la concesionaria. Allí se informarán las eventuales modificaciones en los recorridos, cuya disponibilidad seguirá sujeta a la evolución del agua y del tiempo.

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Para el jueves, las condiciones pasarán a cielo nublado con temperaturas que rondan entre los 16°C y 23°C. Para el viernes, se prevé que oscilen entre los 17°C y 23°C manteniéndose entre las temperaturas templadas. Mientras que para el sábado el termómetro se mantendrá entre los 13°C y 22°C, por fuera de las temperaturas típicas de primavera, y el domingo las temperaturas estarán entre 12°C y 21°C.

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