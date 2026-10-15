15 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Importante cadena de supermercados busca empleados: piden pocos requisitos y ofrecen descuentos en compras

La convocatoria forma una base de perfiles para futuras vacantes. Los interesados deben registrarse en la publicación que subió la empresa a Linkedin.

Por
La empresa ofrece un trabajo administrativo en zona norte.

La empresa ofrece un trabajo administrativo en zona norte.

Redes sociales

Carrefour Argentina abrió una búsqueda de talentos para su oficina administrativa de Martínez, en la provincia de Buenos Aires. La propuesta es de modalidad híbrida y jornada completa, y la solicitud se completa bajo su formato de "Solicitud sencilla". La publicación suma más de 100 postulaciones y figura como una evaluación activa de solicitudes.

Te puede interesar:

González Catán: revelan detalles del ataque a balazos de un alumno a un compañero

Para postularse hay que tener en cuenta que es necesario estar cursando los últimos años de una carrera o contar con título universitario, además de experiencia laboral previa. Además, la compañía aclara en su posteo de LinkedIn que no se trata de una oferta laboral inmediata. Quien se registre pasa a formar parte de una base de talentos y será contactado cuando surja una vacante que se ajuste a su perfil. La convocatoria apunta a profesionales a quienes les interese la industria del retail.

Entre los beneficios figuran descuentos para compras en Carrefour. Además, la empresa ofrece descuentos exclusivos en gimnasios y otros rubros, junto con otras ventajas.

En un contexto económico donde cada ahorro cuenta, un supermercado ha decidido implementar promociones en productos esenciales para el hogar con el objetivo de aliviar el gasto de los consumidores.

En un contexto económico donde cada ahorro cuenta, un supermercado ha decidido implementar promociones en productos esenciales para el hogar con el objetivo de aliviar el gasto de los consumidores.

El supermercado que busca empleados y los beneficios que ofrece

Carrefour, la cadena de supermercados con más de 700 sucursales en 22 provincias y con tiendas online para clientes y para comerciantes, es la empresa que abrió esta búsqueda laboral. Sobre la propuesta, el anuncio detalla un paquete de beneficios que incluye descuentos para compras en sus locales y descuentos exclusivos en gimnasios y otros rubros.

Entre las ventajas de trabajar en Carrefour, de acuerdo a lo que informaron desde el área de recursos humanos, también ofrecerán almuerzo en la oficina y refrigerios, gratificaciones en fechas especiales, programas de capacitación y un programa de bienestar, entre otras ventajas.

Quienes quieran postularse, pueden ingresar a la solapa de Empleos dentro del perfil de Carrefour Argentina y dar al botón "Solicitud sencilla".

Noticias relacionadas

Para el jueves las condiciones pasarán a cielos nublados con temperaturas que rondan entre los 16°C y 23°C. 

Efecto El Niño en Iguazú: Cataratas reabre uno de sus paseos a pesar de la crecida del río

Dalma Maradona apuntó contra Jara Maradona

En medio del juicio, Dalma Maradona apuntó contra Jana: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve"

Por problemas de salud, Ramón Dupuy declarará por videollamada desde La Pampa.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declara el abuelo de Lucio Dupuy

Las lloviznas se mantendrán durante el transcurso de la jornada. 

Buenos Aires está bajo una alerta por tormentas: a qué hora llueve y cuándo se retira el bloqueo atmosférico

Resultados del Loto Plus del miércoles 14 de octubre de 2026.

Loto Plus: 7 apostadores acertaron 5 números del Sale o Sale y se llevaron más de $5 millones

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de octubre de 2026.

Quini 6: 7 apostadores se llevaron más de $52 millones cada uno en el sorteo de Siempre Sale

Rating Cero

¿Qué pasa en Telefe?

Giro en la grilla: Telefe levantó del aire MasterChef y Popstars

Un concursante estaría coqueteando con otras dos participantes.

Escándalo en MasterChef: aseguran que un participante está coqueteando con dos compañeras

La separación entre Prandi y Ortega suma capítulos.

No hay vuelta atrás: la letal frase que Julieta Prandi le dijo a Emanuel Ortega el día de la separación

La exparticipante de Gran Hermano volvió a ser internada.

Hay preocupación: internaron a Denisse González de urgencia por cuarta vez

Prefirió expresar su alegría por el reconocimiento de APTRA

Desconcertó a todos: la frase de Palito Ortega cuando le preguntaron por la separación de Julieta Prandi y Emanuel

Sus dichos se limitaron a plantear una posibilidad en medio de las versiones que circulan.

Todo mal: un familiar de Emanuel Ortega hizo estallar la polémica con una crítica a Julieta Prandi

últimas noticias

¿Qué pasa en Telefe?

Giro en la grilla: Telefe levantó del aire MasterChef y Popstars

Hace 3 minutos
La empresa ofrece un trabajo administrativo en zona norte.

Importante cadena de supermercados busca empleados: piden pocos requisitos y ofrecen descuentos en compras

Hace 11 minutos
Un concursante estaría coqueteando con otras dos participantes.

Escándalo en MasterChef: aseguran que un participante está coqueteando con dos compañeras

Hace 23 minutos
El encuentro tuvo como objetivo analizar los posibles impactos en la región norte del país.

Alejandra Monteoliva encabezó la mesa de control y monitoreo del fenómeno de El Niño

Hace 31 minutos
La sesión fue convocada para las 14.

Sesión especial en Diputados: la oposición apuesta a lograr el quórum y el Gobierno espera confiado

Hace 37 minutos