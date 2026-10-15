Importante cadena de supermercados busca empleados: piden pocos requisitos y ofrecen descuentos en compras La convocatoria forma una base de perfiles para futuras vacantes. Los interesados deben registrarse en la publicación que subió la empresa a Linkedin. Por Agregar C5N en









La empresa ofrece un trabajo administrativo en zona norte. Redes sociales

Carrefour Argentina abrió una búsqueda de talentos para su oficina administrativa de Martínez, en la provincia de Buenos Aires. La propuesta es de modalidad híbrida y jornada completa, y la solicitud se completa bajo su formato de "Solicitud sencilla". La publicación suma más de 100 postulaciones y figura como una evaluación activa de solicitudes.

Para postularse hay que tener en cuenta que es necesario estar cursando los últimos años de una carrera o contar con título universitario, además de experiencia laboral previa. Además, la compañía aclara en su posteo de LinkedIn que no se trata de una oferta laboral inmediata. Quien se registre pasa a formar parte de una base de talentos y será contactado cuando surja una vacante que se ajuste a su perfil. La convocatoria apunta a profesionales a quienes les interese la industria del retail.

Entre los beneficios figuran descuentos para compras en Carrefour. Además, la empresa ofrece descuentos exclusivos en gimnasios y otros rubros, junto con otras ventajas.

En un contexto económico donde cada ahorro cuenta, un supermercado ha decidido implementar promociones en productos esenciales para el hogar con el objetivo de aliviar el gasto de los consumidores. Carrefour El supermercado que busca empleados y los beneficios que ofrece Carrefour, la cadena de supermercados con más de 700 sucursales en 22 provincias y con tiendas online para clientes y para comerciantes, es la empresa que abrió esta búsqueda laboral. Sobre la propuesta, el anuncio detalla un paquete de beneficios que incluye descuentos para compras en sus locales y descuentos exclusivos en gimnasios y otros rubros.

Entre las ventajas de trabajar en Carrefour, de acuerdo a lo que informaron desde el área de recursos humanos, también ofrecerán almuerzo en la oficina y refrigerios, gratificaciones en fechas especiales, programas de capacitación y un programa de bienestar, entre otras ventajas.