26 de julio de 2026 Inicio
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Icono de la mitología griega: la UNESCO declaró al monte Olimpo como Patrimonio Mundial

La montaña más alta de Grecia obtuvo el reconocimiento internacional por unanimidad. El organismo también distinguió a las playas del desembarco de Normandía, donde comenzó la liberación de Europa del régimen nazi en 1944.

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El monte Olimpo tiene 2.914 metros de altura.

El monte Olimpo tiene 2.914 metros de altura.

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incorporó este domingo al monte Olimpo a su lista de sitios protegidos por su valor natural y cultural. La decisión fue aprobada por unanimidad en la ciudad surcoreana de Busan durante la reunión anual del organismo internacional.

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La región ampliada de la montaña representa la máxima elevación de Grecia con 2.914 metros de altura. La zona protegida alberga una reserva natural caracterizada por su estrecha relación con la mitología y la historia del continente europeo.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, celebró la resolución oficial a través de un mensaje público. "A partir de hoy domingo, el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad", escribió en Facebook.

El jefe de Estado helénico también resaltó el impacto institucional de la medida para la nación europea. En su publicación, el mandatario sostuvo que "la inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional".

El monte Olimpo combina riqueza biológica y patrimonio mitológico

El macizo geológico constituye uno de los ecosistemas más valiosos del continente por su biodiversidad. Especialistas afirman que la zona resguarda más de 2.000 especies vegetales, decenas de plantas endémicas y una fauna poco frecuente.

En el plano cultural, el lugar ocupa un espacio central en la memoria colectiva de la Antigüedad. La tradición ubica en la cumbre la morada de los doce dioses helénicos, encabezados por Zeus y retratados en la literatura clásica.

Las playas del desembarco en Normandía también fueron declaradas patrimonio de la UNESCO

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO también inscribió las playas del desembarco de Normandía en su lista protegida. La medida reconoce al emblemático tramo costero francés como el escenario del Día D en 1944, cuando la operación aliada inició la liberación del continente del régimen nazi.

El sitio protegido abarca unos 80 kilómetros entre los departamentos de La Mancha y Calvados, e incluye las cinco playas militares: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. El enclave suma otros puntos clave como Pointe du Hoc, la batería de Longues-sur-Mer y el puerto artificial de Arromanches-les-Bains, conocido como Puerto Mulberry. Esta infraestructura facilitó el arribo de 2,5 millones de soldados y cuatro millones de toneladas de suministros.

La postulación concluye un proceso impulsado en 2008 por la Región de Normandía con el respaldo de más de 70.000 firmas ciudadanas. El trámite sufrió una paralización de cinco años debido a la revisión de los criterios de evaluación para sitios conmemorativos, hasta su reactivación definitiva en 2024.

En su resolución, el organismo remarcó que la zona representa un lugar para la transmisión de valores de paz. Asimismo, la entidad destacó el rol crucial de este territorio en la reconciliación entre Francia y Alemania tras la contienda bélica, al tiempo que las autoridades locales prevén que la declaración impulsará el desarrollo turístico.

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