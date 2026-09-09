9 de septiembre de 2026 Inicio
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Regresa el frío polar al AMBA y rige una alerta amarilla por tormentas: cuándo vuelve el calorcito

El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por fuertes vientos, precipitaciones y caída de granizo. El ingreso de una nueva masa de aire frío generará el brusco descenso de las temperaturas.

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Regresa el frío polar al AMBA y rige una alerta amarilla por tormentas: cuándo vuelve el calorcito
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El frío polar regresa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días de cara al fin de semana, se esperan mínimas entre los 10 y 11 grados. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para varias localidades de Argentina.

La mínima en CABA será de 9 grados para la jornada del martes 8 de septiembre. 
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Misiones está bajo alerta por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes con intensas precipitaciones en cortos periodos, granizo aislado y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

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El frío llegará de cara al fin de semana.

Mientras que el área cordillerana Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, y La Rioja será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Desde Meteored informaron que durante el jueves y viernes, la humedad armará un escenario de tormentas y un "frente cruza el país de oeste a este con lluvias y tormentas dispersas de intensidad variable, con núcleos más fuertes hacia el nordeste, Paraguay y el sur de Brasil".

De cara al fin de semana además "una nueva masa de aire frío avanzará sobre gran parte del país con un descenso térmico marcado".

Cómo estará el pronóstico de cara al fin de semana en CABA

Para los próximos días, el pronóstico en la Ciudad de Buenos Aires anticipa un miércoles agradable, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 19 °, mientras que la mínima será de 10 °.

El jueves será el día más templado del período, con una máxima de 20 ° y una mínima de 11 °. Durante la jornada se espera cielo algo nublado y buenas condiciones.

Pron&oacute;stico extendido para CABA, seg&uacute;n el SMN.&nbsp;

Pronóstico extendido para CABA, según el SMN.

A partir del viernes, las temperaturas comenzarán a descender. Se prevé una máxima de 17 ° y una mínima de 11 °, con cielo mayormente nublado.

El cambio más marcado llegará el sábado, cuando la máxima apenas alcanzará los 12 ° y la mínima será de 8 °, con cielo parcialmente nublado. El domingo continuará fresco, con una máxima de 13 °Cy una mínima de apenas 6 °, aunque se espera mayor presencia del sol.

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