IR A
IR A

Polémica con los chats filtrados entre La Joaqui y Luck Ra: cambian la historia por completo

La separación entre los cantantes tiene un nuevo capítulo, pero esta versión apunta exclusivamente con la referente de RKT.

Los chats entre Luck Ra y la Joaqui que cambian todo.

Los chats entre Luck Ra y la Joaqui que cambian todo.

Redes sociales

La relación entre Luck Ra y La Joaqui se terminó en buenos términos, según indicaron ambos protagonistas. Pero en las últimas horas todo explotó: ahora escriben enojados en historias de Instagram y salió a la luz una nueva versión de la historia en la que sugieren una mentira.

Yanina Latorre cruzó a Andrés Gil por su affaire con Gimena Accardi.
Te puede interesar:

Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo"

La periodista Paula Varela contó en Intrusos: “Mirá, por lo que me contó Facu (Luck Ra), las cosas no pasaron así como salen en todos lados. Pero como nadie le cree, prefiere no hablar con nadie, al igual que su entorno”.

Agregó que le mandó mensajes de bronca: “Hubo amenazas por parte de ella... parece que en esa discusión ella le dijo: ‘Vas a ver, te voy a bajar recitales, como está pasando ahora’”.

También contó que en realidad están separados desde hace mucho tiempo y que ella contó otra cosa: “Ella se enteró de que Facu estaba en Ibiza y cayó ahí al departamento”.

La inesperada reacción de La Joaqui después de una indirecta de Tiago PZK: sorprendió a todos

El cantante Tiago PZK encendió las redes sociales este jueves al publicar un sugerente video en su perfil oficial de TikTok. En medio de intensos rumores de romance tras la ruptura de la artista La Joaqui con el vocalista cordobés Luck Ra, el cantante compartió un clip interpretando una canción muy viralizada.

En la publicación, el joven artista entonó el verso "Que no se entere...", una letra empleada recientemente por La Joaqui en sus propias redes. Esta coincidencia avivó fuertemente las especulaciones de los seguidores sobre una cercanía sentimental.

Para sumar más sospechas, Tiago escribió sobre la imagen la frase: "Ellas dicen que un turro al año no hace daño". Rápidamente, la comunidad virtual vinculó este texto con "Turro", el popular tema que La Joaqui interpreta junto al músico L-Gante.

Sin embargo, el gesto definitivo que terminó por causar verdadero furor entre los fanáticos fue la acción de la cantante marplatense. La artista reposteó directamente la publicación de Tiago en la sección de contenidos compartidos de su cuenta oficial.

Noticias relacionadas

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.

Cambio radical: la impresionante transformación de Damcer, a dos años de su paso por Gran Hermano

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas Owens, más de dos décadas después del estreno de la película original.

Se estrena Hechizo de amor 2: ¿puede igualar la magia de la original?

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
play

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

últimas noticias

Sofi Martínez y Gastón Edul fueron vistos juntos y la imagen despertó rumores de romance.

Estos dos periodistas deportivos cenaron juntos y en las redes se ilusionan con la pareja: quiénes son

Hace 5 minutos
Murió un reconocido cantante en pleno concierto. 

Conmoción en la música: murió Joaquín Ledesma Marquino tras descompensarse en pleno concierto

Hace 33 minutos
Tras una gran clasificación, Colapinto largará 9° en el Gran Premio de España

Tras una gran clasificación, Colapinto largará 9° en el Gran Premio de España

Hace 44 minutos
¿Se terminó la relación?

Era una de las parejas más conocidas del país, ella quedó embarazada y él la dejó: "Es mala y oscura"

Hace 1 hora
Será el 18avo viaje de Milei a EEUU desde que asumió la presidencia. 

Tras cancelar su visita a Reino Unido, Milei viajará a EEUU para cerrar un foro de seguridad

Hace 1 hora