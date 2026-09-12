Polémica con los chats filtrados entre La Joaqui y Luck Ra: cambian la historia por completo

La separación entre los cantantes tiene un nuevo capítulo, pero esta versión apunta exclusivamente con la referente de RKT.

Los chats entre Luck Ra y la Joaqui que cambian todo.

La relación entre Luck Ra y La Joaqui se terminó en buenos términos, según indicaron ambos protagonistas. Pero en las últimas horas todo explotó: ahora escriben enojados en historias de Instagram y salió a la luz una nueva versión de la historia en la que sugieren una mentira.

Yanina Latorre arremetió contra Andrés Gil y habló de la infidelidad de Gime Accardi: "No se contó todo"

La periodista Paula Varela contó en Intrusos: “Mirá, por lo que me contó Facu (Luck Ra), las cosas no pasaron así como salen en todos lados. Pero como nadie le cree, prefiere no hablar con nadie, al igual que su entorno”.

Agregó que le mandó mensajes de bronca: “Hubo amenazas por parte de ella... parece que en esa discusión ella le dijo: ‘Vas a ver, te voy a bajar recitales, como está pasando ahora’ ”.

También contó que en realidad están separados desde hace mucho tiempo y que ella contó otra cosa: “Ella se enteró de que Facu estaba en Ibiza y cayó ahí al departamento”.

El cantante Tiago PZK encendió las redes sociales este jueves al publicar un sugerente video en su perfil oficial de TikTok. En medio de intensos rumores de romance tras la ruptura de la artista La Joaqui con el vocalista cordobés Luck Ra , el cantante compartió un clip interpretando una canción muy viralizada.

En la publicación, el joven artista entonó el verso "Que no se entere...", una letra empleada recientemente por La Joaqui en sus propias redes. Esta coincidencia avivó fuertemente las especulaciones de los seguidores sobre una cercanía sentimental.

Redes sociales

Para sumar más sospechas, Tiago escribió sobre la imagen la frase: "Ellas dicen que un turro al año no hace daño". Rápidamente, la comunidad virtual vinculó este texto con "Turro", el popular tema que La Joaqui interpreta junto al músico L-Gante.

Sin embargo, el gesto definitivo que terminó por causar verdadero furor entre los fanáticos fue la acción de la cantante marplatense. La artista reposteó directamente la publicación de Tiago en la sección de contenidos compartidos de su cuenta oficial.