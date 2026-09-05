Sorpresa en el AMBA por la caída de graupel: cómo seguirá el clima para el fin de semana El ingreso de una masa de aire polar provocó un severo descenso térmico en la provincia de Buenos Aires y dejó una postal sorprendente en el AMBA: techos, calles y autos blanqueados por bolitas de hielo blando semejantes al granizo. Por Agregar C5N en









El graupel es un tipo de precipitación con pequeñas gotas de lluvia que se congelan y forman partículas de hielo blandas. Redes sociales

El frente de aire frío que azota la zona central del país provocó un nuevo fenómeno climático conocido como "graupel" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de temperaturas extremas y precipitaciones invernales en el sur bonaerense, la inestabilidad llegó a La Plata, donde reportaron la caída del hielo y agua.

Los vecinos de la capital provincial fueron sorprendidos por la inundación de pequeñas esferas de hielo en sus veredas, calles y patios. Los videos caseros se viralizaron con autos y techos blanqueados por la acumulación de esta especie de granizo.

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Chaparron de graupel en La Plata.@MeteoNacho pic.twitter.com/rW9g88mzgR — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) September 5, 2026 Aunque es parecido, el graupel se diferencia del granizo porque tiene características térmicas y físicas específicas: en cuanto a su origen, se genera cuando gotas de agua sobreenfriada en las nubes se congelan inmediatamente sobre la superficie de los copos de nieve que van cayendo.

En cuanto a su textura y tamaño, se presenta en gránulos blancos, opacos y blandos, de entre 2 y 5 milímetros de diámetro, con una consistencia similar a pequeñas bolitas de poliestireno o "telgopor". A diferencia del granizo tradicional, el graupel no impacta con violencia, sino que rebota o se deshace al tocar el suelo o ser presionado con los dedos, por lo que no provoca daños en estructuras ni vehículos.