Sorpresa en el AMBA por la caída de graupel: cómo seguirá el clima para el fin de semana

El frente de aire frío que azota la zona central del país provocó un nuevo fenómeno climático conocido como "graupel" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de temperaturas extremas y precipitaciones invernales en el sur bonaerense, la inestabilidad llegó a La Plata, donde reportaron la caída del hielo y agua.
Los vecinos de la capital provincial fueron sorprendidos por la inundación de pequeñas esferas de hielo en sus veredas, calles y patios. Los videos caseros se viralizaron con autos y techos blanqueados por la acumulación de esta especie de granizo.
Aunque es parecido, el graupel se diferencia del granizo porque tiene características térmicas y físicas específicas: en cuanto a su origen, se genera cuando gotas de agua sobreenfriada en las nubes se congelan inmediatamente sobre la superficie de los copos de nieve que van cayendo.
En cuanto a su textura y tamaño, se presenta en gránulos blancos, opacos y blandos, de entre 2 y 5 milímetros de diámetro, con una consistencia similar a pequeñas bolitas de poliestireno o "telgopor". A diferencia del granizo tradicional, el graupel no impacta con violencia, sino que rebota o se deshace al tocar el suelo o ser presionado con los dedos, por lo que no provoca daños en estructuras ni vehículos.
El pronóstico para el fin de semana en el AMBA
El Servicio Meteorológico comunicó que las bajas temperaturas y la presencia de aire de origen polar seguirá durante el fin de semana en el AMBA. Estas condiciones climáticas provocaron el fenómeno del graupel, un tipo de precipitación caracterizada por las pequeñas gotas de lluvia que se congelan y forman partículas de hielo blandas. El fenómeno de piedras de hielo blandas se registró este sábado por la mañana en Villa Ventana, en el partido de Tornquist, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca y al mediodía en La Plata.