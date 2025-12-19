Bariloche: un incendio forestal obligó a evacuar viviendas y un centro de salud

Las llamas y la cortina de humo se produjeron a pocos metros del Sanatorio San Carlos, ubicado al pie del cerro Runge. Bomberos, personal de policía y médicos acudieron rápidamente al lugar, en donde asistieron a los afectados.

Un incendio forestal se originó pasado el mediodía de este viernes en el cerro Runge, en uno de los ingresos a la ciudad turística de Bariloche. Por el avance del fuego y el humo debieron evacuar el Sanatorio San Carlos.

El periodista Alejandro Bercovich , en Radio con Vos, estuvo en contacto con Orlando Báez, Coordinador de Servicio Provincial de Lucha Contra Incendios Forestales (SPLCIF ), quien explicó que fue importante la rápida actuación de los bomberos.

“Estuvo muy cerca, te diría que en algunos casos estuvo a 5 metros de algunas casas ”, indicó el hombre. El incendio creció velozmente por la combustión que se generó con la vegetación del lugar y el viento con fuertes ráfagas.

“Cuando comenzamos las tareas, en la confusión del fuego y el humo, la información que llegaba era que ya había alcanzado algunas viviendas. Eso fue descartado al llegar al lugar”, transmitió tranquilidad, Báez.

“ No tuvimos que lamentar ni pérdidas materiales, ni víctimas fatales ”, aseguró el coordinador, quien informó que el fuego solo quemó algunos cercos de la zona. Sin embargo, personal de bomberos y médicos, se presentaron en el Sanatorio San Carlos para evacuar al personal y a los pacientes.

Embed Asi veía los primeros minutos del incendio en Bariloche, mi surcito querido pic.twitter.com/95r8gBK4Td — Guchita (@guchitagg) December 19, 2025

Hubo cortes de ruta durante el combate contra el fuego en Bariloche

La Policía de Río Negro montó un cordón de seguridad a la altura del kilómetro 1 de Avenida Bustillo, para facilitar el paso de los vehículos de emergencia y evitar la presencia de civiles en la zona de peligro.

Familiares de los internados se acercaron al lugar tras la difusión de las primeras imágenes del siniestro en redes sociales, donde se observaba la cercanía del fuego con las ventanas del edificio.

Hacia el final de la tarde, los brigadistas lograron contener el avance del frente principal, aunque las cuadrillas permanecieron en el sitio en guardia de cenizas. La presencia de vientos en la región cordillerana obligó a mantener la alerta en los barrios cercanos a la costa del lago Nahuel Huapi, que aún sigue vigente.