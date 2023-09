Cuáles son los 10 mejores videojuegos de la historia según la inteligencia artificial.

Los diez mejores videojuegos de la historia según la inteligencia artificial

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998): juego de acción-aventura de mundo abierto, considerado uno de los mejores de todos los tiempos por su innovación y narrativa.

Super Mario 64 (1996): un título revolucionario en el género de plataformas 3D que estableció estándares para futuros juegos de este tipo.

The Last of Us (2013): videojuego de acción y supervivencia, con una narrativa emocionalmente impactante y una jugabilidad pulida.

Red Dead Redemption 2 (2018): épico juego de acción y aventuras en un mundo abierto, alabado por su historia, personajes y detallado mundo.

Dark Souls (2011): conocido por su dificultad desafiante y su diseño de juego intrincado, ha ganado un gran seguimiento de culto.

Chrono Trigger (1995): elogiado por su trama compleja, personajes memorables y sistema de combate innovador.

Half-Life 2 (2004): un shooter en primera persona aclamado por su narrativa envolvente y mecánicas de juego innovadoras.

Portal (2007): un juego de rompecabezas en primera persona que se destaca por su creatividad, diseño inteligente y diálogos ingeniosos.

Minecraft (2011): juego de construcción y exploración que ha alcanzado una enorme popularidad debido a su creatividad ilimitada y jugabilidad adictiva.

Tetris (1984): Un clásico juego de puzles que ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo ampliamente jugado en diferentes plataformas.