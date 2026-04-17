¿Tercero en discordia? El escandaloso motivo por el que se separó Adabel Guerrero La bailarina de Sex y el empresario Martín Lamela pusieron fin a una relación de 8 años, tras un enigmático posteo de ella que confirmó la ruptura. + Seguir en







La mediática y el empresario tuvieron a Lola en 2018. Redes sociales

La vedette Adabel Guerrero se separó de su marido, Martín Lamela, por un posteo que reveló la infidelidad de la mediática. Todo empezó en los pasillos de Sex, la obra que protagoniza la famosa que estaba en pareja hace 18 años.

La ruptura entre la bailarina y el empresario fue confirmada en los medios y no tuvo que ver con el paso del tiempo y el desgaste sino por una traición amorosa: "Adabel tuvo un traspié con una persona", aseguraron.

La afirmación vino del periodista Pepe Ochoa, que trató el tema con sutileza y que reveló el engaño que Lamela descubrió hace poco. La primicia se venía venir, ya que Guerrero publicó en sus redes "soltar lo que no vibra" y "buscar la verdadera felicidad".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adabel Guerrero (@adabelguerrero) En su cuenta de Instagram, la modelo subió una foto de los tres juntos, antes del programa de Ángel de Brito, en LAM, donde se habló del tema. Después subió una foto más pero ya sin Lamela, sólo con Lola, remató: "Cenando con el amor de mi vida". Cuando De Brito le preguntó si estaba separada remarcó que "por ahora no".

¿Cómo se enteró el marido? Lo peor de la historia es la forma en que el marido de Adabel Guerrero se enteró de su infidelidad: la actriz se descuidó y dejó los mensajes al descubierto. El empresario y padre de su hija Lola, de 8 años, habría visto los chats con el supuesto tercero en discordia. Al parecer, Lamela se habría enterado de la infidelidad en el country: el amante de su esposa sería un vecino.