Detuvieron a una mujer por falsificar más de 3.000 aptos médicos para licencias de conducir Una investigación judicial reveló maniobras administrativas y financieras vinculadas a la emisión de certificados sin evaluación médica en una clínica local, en la que se otorgaban habilitaciones profesionales de transporte. Por + Seguir en







La empleada administrativa fue detenida y está involucrada en un fraude por falsificasión de aptos médicos. Redes sociales

Detuvieron a una mujer por la validación irregular de 3.477 aptos médicos para licencias profesionales de conducir en la ciudad de Salta tras una denuncia de la Clínica Cruz Azul. El Ministerio Público Fiscal coordinó los operativos de la investigación judicial que reveló diversas maniobras administrativas y financieras asociadas a certificados sin evaluación médica previa.

La intervención judicial surgió luego de que el apoderado del centro de salud denunciara a una integrante del personal administrativo el pasado diciembre. Gracias al trabajo de la institución que detectó diferencias graves entre los registros internos y los datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el fraude quedó al descubierto durante una supervisión.

La alerta se activó cuando una jefa del área identificó recibos por prestaciones inexistentes en la contabilidad oficial de la empresa prestadora. La fiscalía analizó minuciosamente cada sistema informático y detectó que el estatal registraba certificados de aptitud a nombre de ciudadanos que jamás pasaron por los consultorios médicos de la entidad.

La pesquisa estableció que la empleada administrativa ingresaba los documentos psicofísicos sin respaldo documental y generaba comprobantes por servicios ficticios. El reporte oficial señaló que "se identificó un patrón sistemático de operaciones que evidenciaría la percepción de sumas de dinero por fuera del circuito formal", lo que confirmó transferencias bancarias sospechosas.

El análisis contable permitió identificar una desproporción considerable entre los ingresos declarados por la mujer y sus movimientos financieros reales. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó allanamientos en tres domicilios del macrocentro y del barrio Pereyra Rosas, procedimientos en los que se secuestró documentación clave para la causa.