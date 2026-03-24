Qué costo tiene hacer el trámite de la licencia de conducir en Buenos Aires a partir de marzo 2026 Los valores incluyen certificados obligatorios. El total varía según cada municipio. Por + Seguir en







Este documento es obligatorio para circular en todo el país y su tramitación depende de cada municipio. Redes sociales

El trámite para obtener la licencia de conducir en Buenos Aires tiene costos actualizados desde marzo de 2026.

Los valores incluyen certificados obligatorios y una tasa municipal que varía según la localidad.

El proceso se realiza en centros habilitados según el domicilio del solicitante.

Existen distintos tipos de gestiones, como original, renovación, duplicado o ampliación. La obtención de la licencia de conducir en la Provincia de Buenos Aires implica cumplir con una serie de requisitos y abonar determinados costos que fueron actualizados para marzo de 2026. Este documento es obligatorio para circular en todo el país y su tramitación depende de cada municipio.

El proceso se lleva a cabo en los Centros Emisores de Licencias (CEL) correspondientes al domicilio que figura en el DNI. En estos lugares se gestionan distintos trámites, como la obtención por primera vez, la renovación, la ampliación de categorías o la emisión de duplicados en caso de pérdida o deterioro.

Dentro de este esquema, los costos asociados al trámite incluyen certificados obligatorios y tasas locales, por lo que el monto final puede variar según la jurisdicción. Estos valores son un paso previo necesario antes de acceder a las evaluaciones requeridas.

Licencia conducir 3.png Freepik Cuánto cuesta sacar el registro en Buenos Aires en marzo 2026 Para los trámites de licencia original, renovación o reemplazo, el costo del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) es de $3.520, mientras que el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT) tiene un valor de $2.227,50. A estos montos se suma la tasa municipal, cuyo importe depende de cada distrito.

En el caso de duplicados o gestiones posteriores, los valores se incrementan. El CENAT pasa a costar $5.940, mientras que el CEPAT mantiene el mismo valor de $2.227,50. Nuevamente, se debe agregar la tasa que fija el municipio donde se realiza el trámite.