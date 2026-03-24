24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Qué costo tiene hacer el trámite de la licencia de conducir en Buenos Aires a partir de marzo 2026

Los valores incluyen certificados obligatorios. El total varía según cada municipio.

Por
Este documento es obligatorio para circular en todo el país y su tramitación depende de cada municipio.

Este documento es obligatorio para circular en todo el país y su tramitación depende de cada municipio.

Redes sociales
  • El trámite para obtener la licencia de conducir en Buenos Aires tiene costos actualizados desde marzo de 2026.
  • Los valores incluyen certificados obligatorios y una tasa municipal que varía según la localidad.
  • El proceso se realiza en centros habilitados según el domicilio del solicitante.
  • Existen distintos tipos de gestiones, como original, renovación, duplicado o ampliación.

La obtención de la licencia de conducir en la Provincia de Buenos Aires implica cumplir con una serie de requisitos y abonar determinados costos que fueron actualizados para marzo de 2026. Este documento es obligatorio para circular en todo el país y su tramitación depende de cada municipio.

Te puede interesar:

Rocco Canataro, cantante de Roze, a 50 años del Golpe: "Nos toca venir y hacer memoria"

El proceso se lleva a cabo en los Centros Emisores de Licencias (CEL) correspondientes al domicilio que figura en el DNI. En estos lugares se gestionan distintos trámites, como la obtención por primera vez, la renovación, la ampliación de categorías o la emisión de duplicados en caso de pérdida o deterioro.

Dentro de este esquema, los costos asociados al trámite incluyen certificados obligatorios y tasas locales, por lo que el monto final puede variar según la jurisdicción. Estos valores son un paso previo necesario antes de acceder a las evaluaciones requeridas.

Licencia conducir 3.png

Cuánto cuesta sacar el registro en Buenos Aires en marzo 2026

Para los trámites de licencia original, renovación o reemplazo, el costo del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) es de $3.520, mientras que el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT) tiene un valor de $2.227,50. A estos montos se suma la tasa municipal, cuyo importe depende de cada distrito.

En el caso de duplicados o gestiones posteriores, los valores se incrementan. El CENAT pasa a costar $5.940, mientras que el CEPAT mantiene el mismo valor de $2.227,50. Nuevamente, se debe agregar la tasa que fija el municipio donde se realiza el trámite.

Licencia-conducir-carnet.jpg

Es importante tener en cuenta que estos pagos se efectúan antes de iniciar el proceso. Abonar estos conceptos no garantiza la obtención de la licencia, sino que habilita al solicitante a realizar las evaluaciones correspondientes.

Además de los costos, el trámite exige cumplir con condiciones como presentar DNI vigente, no registrar deudas de tránsito, aprobar exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos, y completar un curso de educación vial en caso de quienes gestionan la licencia por primera vez.

Noticias relacionadas

El fin de semana largo tuvo un movimiento turístico de baja intensidad

El fin de semana largo tuvo un movimiento turístico de "baja intensidad"

Se acerca el eclipse total de Sol más largo del siglo que convertirá el día en noche: cuándo y cómo verlo

Se acerca el eclipse total de Sol más largo del siglo que convertirá el día en noche: cuándo y cómo verlo

Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. 

Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..."

Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

Creía que la picazón era por la ropa pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Atención conductores: abrieron la autopista Dellepiane en ambos sentidos

Atención conductores: abrieron la autopista Dellepiane en ambos sentidos

24 de marzo: las tapas de los principales diarios a 50 años del golpe de Estado de 1976

Las tapas de los principales diarios, a 50 años del golpe de Estado de 1976

Rating Cero

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

 En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.
play

Esta película sorprendió con su trama y suspenso hace 20 años y ahora es furor en Netflix: cómo se llama

un relato que se vuelve progresivamente más oscuro e inquietante.
play

No volverás a ver los juguetes de la misma manera: esta es la película de terror que no te dejará dormir y es furor en Netflix

Ricky Martin envuelto en una polémica de una ex Miss Universo: ¿por qué es acusado de romper una pareja?

Ricky Martin envuelto en una polémica de una ex Miss Universo: ¿por qué es acusado de romper una pareja?

Moria Casán contó en detalle su pelea con una actriz.

Moria Casán reveló el incidente que tuvo con una actriz: "Pesada, desubicada, hinchapelotas, mala"

últimas noticias

El ejército israelí está basando su estrategia para crear una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, semejante a la Franja de Gaza.

Israel anunció que ocupará el sur del Líbano hasta el río Litani para crear una "zona de seguridad"

Hace 8 minutos
Estela de Carlotto en la marcha a Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto: "El Gobierno está en otro mundo y, pronto, quizás, entre rejas"

Hace 20 minutos
play

Pablo Grillo, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Siempre es un orgullo estar en la Plaza"

Hace 34 minutos
El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

Hace 49 minutos
Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

Hace 50 minutos