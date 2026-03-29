Cuáles son los cambios claves que tiene el trámite de la licencia de conducir en Rosario La nueva modalidad agiliza el trámite y mejora la experiencia, al tiempo que busca reducir instancias presenciales y optimizar los tiempos de atención, promoviendo una gestión más ágil y cercana. Por + Seguir en







Modificaciones para obtener la licencia de conducir.

Rosario implementa desde abril un nuevo sistema digital para obtener y renovar la licencia de conducir.

El trámite tendrá autogestión online para completar documentación antes del turno presencial.

Se amplían los cupos: 525 turnos diarios en distritos y 150 en la Dirección de Tránsito, con turnos hasta 3 meses antes.

La digitalización busca reducir filas, traslados y hacer el proceso más rápido y eficiente. A partir de abril, la Municipalidad de Rosario implementará un nuevo sistema para obtener y renovar la licencia de conducir, con el objetivo de modernizar el trámite, reducir instancias presenciales y mejorar los tiempos de atención mediante herramientas digitales.

El eje de la reforma será la autogestión online, que permitirá completar gran parte de la documentación de forma remota antes de asistir al turno. Además, se ampliará la cantidad de cupos disponibles, con 525 turnos diarios en los distritos y 150 adicionales en la Dirección General de Tránsito, y se podrá sacar turno con hasta tres meses de anticipación.

licencia-conducirjpg.jpg La digitalización del proceso busca evitar filas y traslados innecesarios, haciendo que la atención presencial sea más rápida y ordenada. Con este sistema, Rosario apunta a simplificar el trámite y mejorar la experiencia de los conductores mediante una gestión más ágil y eficiente.

Cómo cambió el trámite de la licencia de conducir en Rosario El trámite para obtener la licencia de conducir en Rosario atraviesa una transformación clave desde abril de 2026, impulsada por un proceso de modernización que apunta a simplificar las gestiones y reducir la presencialidad. La nueva modalidad busca acortar los tiempos de atención y ofrecer un sistema más ágil, adaptado a las necesidades actuales de los conductores.

Licencia de conducir digital El cambio central es la implementación de la autogestión online, que permite realizar gran parte del trámite de forma remota antes de asistir a una oficina. Para acompañar esta demanda, la Municipalidad de Rosario amplió la disponibilidad de turnos, con 525 cupos diarios en los distritos y 150 adicionales en la Dirección General de Tránsito. Además, ahora es posible reservar con hasta tres meses de anticipación, facilitando la organización de los usuarios.