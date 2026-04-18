18 de abril de 2026 Inicio
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Cuál es el próximo feriado nacional que tiene 2026 y qué buena noticia trae

El cronograma oficial anticipa que durante el mes de mayo habrá dos fines de semana largos que impactarán en la agenda laboral y el turismo interno.

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Confirmado: así será el próximo finde largo de 2026.

Confirmado: así será el próximo finde largo de 2026.

  • El calendario de feriados 2026 en Argentina presenta novedades que inciden tanto en la organización laboral como en la planificación de actividades recreativas y viajes.

  • Con la aprobación de nuevas fechas y la distribución de jornadas no laborables, mayo se posiciona como un mes relevante para quienes buscan aprovechar fines de semana largos y dinamizar el turismo interno.

  • Esta estructura responde a la política oficial de fomentar sectores como la hotelería y la gastronomía, y facilitar el encuentro familiar, de acuerdo con la Resolución 164/2025 publicada por el Gobierno nacional.

  • El siguiente feriado será este viernes 1° de mayo de 2026, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador. Este día está establecido como inamovible en la Ley de Contrato de Trabajo.

El calendario de feriados 2026 en Argentina presenta novedades que inciden tanto en la organización laboral como en la planificación de actividades recreativas y viajes. Con la aprobación de nuevas fechas y la distribución de jornadas no laborables, mayo se posiciona como un mes relevante para quienes buscan aprovechar fines de semana largos y dinamizar el turismo interno. Esta estructura responde a la política oficial de fomentar sectores como la hotelería y la gastronomía, y facilitar el encuentro familiar, de acuerdo con la Resolución 164/2025 publicada por el Gobierno nacional.

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El calendario oficial, disponible en el portal del Ministerio del Interior, permite consultar las fechas inamovibles, trasladables y días no laborables de todo el año.

Qué importante feriado será el próximo en 2026

El siguiente feriado será este viernes 1° de mayo de 2026, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador. Este día está establecido como inamovible en la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica la suspensión de actividades laborales y escolares, salvo servicios esenciales. La Resolución 164/2025 ratificó la decisión oficial de mantener el feriado en su fecha original para garantizar el descanso y el reconocimiento de los derechos laborales.

La cercanía del feriado permite a quienes planifican escapadas o actividades de ocio organizar viajes breves o reuniones familiares. El feriado del 1° de mayo inaugura, además, uno de los dos fines de semana largos que tendrá el mes, una circunstancia que no es habitual en el año. El segundo fin de semana largo será del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

El 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una jornada con historia marcada por la reivindicación de derechos sociales y laborales. La efeméride tiene su origen en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde en 1886 miles de obreros emprendieron una huelga en reclamo de la jornada laboral de ocho horas. Las protestas derivaron en la llamada “Revuelta de Haymarket”, que culminó en represión policial y en la ejecución de varios dirigentes sindicales, conocidos como los “Mártires de Chicago”.

La Segunda Internacional, en 1889, instituyó el 1º de mayo como jornada de homenaje mundial a la lucha obrera. En Argentina, la fecha se reconoce oficialmente y representa la defensa de condiciones dignas de trabajo, salario justo, jornada reducida y la importancia de la organización sindical.

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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1 de enero (Jueves): Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero (Lunes y Martes): Carnaval.
  • 24 de marzo (Martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril (Jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril (Viernes): Viernes Santo.
  • 1 de mayo (Viernes): Día del Trabajador.
  • 25 de mayo (Lunes): Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio (Sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera).
  • 9 de julio (Jueves): Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre (Martes): Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre (Viernes): Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio (Miércoles): Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto (Lunes): Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
  • 12 de octubre (Lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 24 de noviembre (Martes): Día de la Soberanía Nacional.

Días No Laborables Turísticos (Puente) (Nuevos):

  • 23 de marzo (Lunes): Previo al Día de la Memoria (martes 24/3).
  • 10 de julio (Viernes): Tras el Día de la Independencia (jueves 9/7).
  • 7 de diciembre (Lunes): Previo a la Inmaculada Concepción (martes 8/12).

Feriados con fines turísticos

Además, se han establecido los siguientes días no laborables para fomentar el turismo:

  • Lunes 23 de marzo: Puente con el 24 de marzo.
  • Viernes 10 de julio: Puente con el 9 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre: Puente con el 8 de diciembre.

Para la planificación, se destacan dos fines de semana largos consecutivos de cuatro días entre marzo y abril (del 21 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril).

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