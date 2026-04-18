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El feriado nacional por el Día del Trabajador se celebrará el viernes 1 de mayo.
Se conforma un fin de semana largo de 3 días (viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo).
A diferencia de otros días libres, el 1 de mayo no se traslada por fines turísticos, respetando su fecha histórica.
La medida rige para todo el país, incluyendo la administración pública, el sector educativo y el ámbito privado.
El calendario de 2026 se prepara para recibir al mes de mayo con un día libre. Este año la fecha se conmemora en una jornada que favorece estratégicamente el descanso extendido. A diferencia de otros Feriados que pueden ser trasladados con fines turísticos, el 1 de mayo posee una naturaleza jurídica particular en Argentina que garantiza su cumplimiento en la fecha exacta.