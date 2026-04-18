18 de abril de 2026 Inicio
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Mayo 2026 comenzará el mes con fin de semana largo: a qué se debe

En este 2026, la alineación de los días de la semana permitirá que el feriado actúe como un puente natural.

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Confirmado: El próximo mes tiene varios Feriados y uno es el primer día

Confirmado: El próximo mes tiene varios Feriados y uno es el primer día

  • El feriado nacional por el Día del Trabajador se celebrará el viernes 1 de mayo.

  • Se conforma un fin de semana largo de 3 días (viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo).

  • A diferencia de otros días libres, el 1 de mayo no se traslada por fines turísticos, respetando su fecha histórica.

  • La medida rige para todo el país, incluyendo la administración pública, el sector educativo y el ámbito privado.

El calendario de 2026 se prepara para recibir al mes de mayo con un día libre. Este año la fecha se conmemora en una jornada que favorece estratégicamente el descanso extendido. A diferencia de otros Feriados que pueden ser trasladados con fines turísticos, el 1 de mayo posee una naturaleza jurídica particular en Argentina que garantiza su cumplimiento en la fecha exacta.

Confirmado: así será el próximo finde largo de 2026.
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Esta pausa en el calendario civil permitirá que muchos argentinos disfruten de tres días consecutivos de descanso. A continuación, te detallamos a qué día cae exactamente este feriado, cómo se organiza el cronograma de descanso y qué impacto se espera para este comienzo de mayo en todo el país.

Por qué será feriado el 1 de mayo y qué fin de semana largo genera en 2026

-feriados calendario

El motivo de esta pausa es la conmemoración del Día del Trabajador, que este año cae viernes 1 de mayo.

Debido a su carácter de feriado nacional inamovible en Argentina, la fecha no se traslada, lo que permite que se acople de forma natural con el sábado 2 y el domingo 3, otorgando tres jornadas consecutivas de asueto para la mayoría de los ciudadanos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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