Mayo 2026 comenzará el mes con fin de semana largo: a qué se debe En este 2026, la alineación de los días de la semana permitirá que el feriado actúe como un puente natural. Por + Seguir en







Confirmado: El próximo mes tiene varios Feriados y uno es el primer día

El feriado nacional por el Día del Trabajador se celebrará el viernes 1 de mayo .

Se conforma un fin de semana largo de 3 días (viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo).

A diferencia de otros días libres, el 1 de mayo no se traslada por fines turísticos, respetando su fecha histórica.

La medida rige para todo el país, incluyendo la administración pública, el sector educativo y el ámbito privado. El calendario de 2026 se prepara para recibir al mes de mayo con un día libre. Este año la fecha se conmemora en una jornada que favorece estratégicamente el descanso extendido. A diferencia de otros Feriados que pueden ser trasladados con fines turísticos, el 1 de mayo posee una naturaleza jurídica particular en Argentina que garantiza su cumplimiento en la fecha exacta.

Esta pausa en el calendario civil permitirá que muchos argentinos disfruten de tres días consecutivos de descanso. A continuación, te detallamos a qué día cae exactamente este feriado, cómo se organiza el cronograma de descanso y qué impacto se espera para este comienzo de mayo en todo el país.

Por qué será feriado el 1 de mayo y qué fin de semana largo genera en 2026 -feriados calendario El motivo de esta pausa es la conmemoración del Día del Trabajador, que este año cae viernes 1 de mayo.

Debido a su carácter de feriado nacional inamovible en Argentina, la fecha no se traslada, lo que permite que se acople de forma natural con el sábado 2 y el domingo 3, otorgando tres jornadas consecutivas de asueto para la mayoría de los ciudadanos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre