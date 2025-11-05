5 de noviembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: es un pueblito que apenas aparece en el mapa y es ideal para desconectar

Con apenas unos 20 pobladores estables, este destino ofrece una experiencia especial para disfrutar un fin de semana.

Por
El pueblo está situado sobre el camino histórico que trazó el Cura Brochero en 1870.

Bike Trip Argentina
  • Altautina, en el Valle de Traslasierra, es un caserío cordobés con apenas 20 habitantes y un pasado ligado al Cura Brochero.
  • Su capilla de 1869, el histórico camino brocheriano y un algarrobo de más de 450 años son sus principales atractivos.
  • El pueblo conserva restos de su época minera y aserradera, manteniendo viva la historia comechingona y la vida rural serrana.
  • Se accede desde Villa Dolores por un camino de ripio de 17 kilómetros que recorre paisajes montañosos y tranquilos.

Altautina es un pequeño caserío serrano del Valle de Traslasierra que sorprende por su atmósfera de pueblo casi fantasma y su rica historia vinculada al legendario Cura Brochero. Este pintoresco paraje cordobés, que llegó a tener casi 600 habitantes a fines del siglo XIX, conserva el encanto de un lugar detenido en el tiempo, con un ambiente tranquilo, ideal para desconectarse de la intensidad urbana.

Un destino ideal para disfrutar de tradición y descanso.
Entre sus principales atractivos llama la atención la histórica capilla construida en 1869 en advocación de la Virgen del Carmen, cuya obra fue finalizada por José Gabriel Brochero, el santo argentino que también trazó el camino que une San Pedro con Villa Cura Brochero pasando por este humilde caserío. El lugar alberga además un imponente algarrobo de más de 450 años que cuatro personas tomadas de las manos no alcanzan a rodear completamente, testimonio vivo de la antigüedad del asentamiento y símbolo natural del paraje.

Este rincón olvidado de las Sierras de Córdoba preserva restos de su época de esplendor cuando la minería, los aserraderos y la explotación de madera generaban trabajo y prosperidad. Hoy, con apenas unos 20 pobladores estables, una pulpería que avanza a contramano del tiempo y un río con lecho de arena que nace en las Altas Cumbres, Altautina ofrece una experiencia especial para disfrutar algún fin de semana y de paso también conocer la historia comechingona que permanece viva en cada rincón.

Altautina

Dónde queda Altautina

Altautina se encuentra ubicada en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, a 15 kilómetros al norte de Villa Dolores. Este pequeño caserío serrano forma parte del departamento San Alberto y se emplaza en un paisaje montañoso rodeado de sierras pampeanas.

El pueblo está situado sobre el camino histórico que trazó el Cura Brochero en 1870, ruta estrecha de herradura que conectaba Villa del Tránsito (hoy Villa Cura Brochero) con San Pedro, atravesando otros caseríos montaraces como Sarmiento, Mina El Salto, Ciénaga del Toro y Pozo del Algarrobo. Su ubicación apartada en las sierras cordobesas y su difícil acceso contribuyen a mantener el carácter aislado y tranquilo que caracteriza a este paraje.

Qué puedo hacer en Altautina

Las opciones de actividades en Altautina están centradas en el turismo histórico y cultural:

  • Visitar la histórica capilla de la Virgen del Carmen, construida en 1869 y finalizada por el Cura Brochero, templo montaraz de casi siglo y medio que representa un testimonio valioso del patrimonio religioso serrano
  • Admirar el imponente algarrobo de más de 450 años, árbol monumental que requiere cuatro personas tomadas de las manos para intentar abrazarlo completamente
  • Recorrer el camino histórico trazado por José Gabriel Brochero en 1870, huella legendaria que conectaba distintos caseríos del Valle de Traslasierra
  • Conocer la antigua pulpería del lugar.
  • Explorar el río con lecho de arena que nace en las Altas Cumbres.
  • Visitar el monolito elaborado por la Comunidad Aborigen de Altautina a partir de un mortero comechingón, en memoria de los caciques Balta Navie y Haica Navi
  • Descubrir las minas abandonadas y vestigios de los antiguos aserraderos que marcaron la época de esplendor del pueblo a fines del siglo XIX
Altautina

Cómo llegar a Altautina

Para llegar a Altautina se debe transitar un camino de tierra de 17 kilómetros desde Villa Dolores, la ciudad más cercana al paraje. Los viajeros pueden acceder en auto por este camino de ripio que se interna en las sierras cordobesas siguiendo la antigua huella trazada por el Cura Brochero. También es posible llegar desde San Pedro o desde Villa Cura Brochero transitando el histórico camino que conecta estos puntos del Valle de Traslasierra.

