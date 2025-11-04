Este rincón mantiene la esencia de la vida rural patagónica, con una fuerte actividad ovina y tradiciones gauchescas muy presentes.

Telsen es una pequeña comuna rural chubutense que sorprende a sus visitantes por su tranquilidad y sus condiciones naturales privilegiadas. Este pueblo patagónico, fundado el 9 de diciembre de 1898 por Juan Morley, se distingue por su microclima benigno y la presencia de manantiales de agua termal que crean un verdadero oasis en medio de la meseta de Somuncurá, ofreciendo un refugio natural para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

Escapada de Buenos Aires: el pueblo oculto con casas de adobe y calles de tierra para conocer en noviembre 2025

Entre sus principales atractivos llaman la atención sus celebraciones tradicionales que reflejan la identidad patagónica y la cultura rural de la zona. La Peregrinación de la Virgen del Valle convoca cada 8 de diciembre a peregrinos de distintos puntos de la Patagonia, mientras que la Fiesta del Perro del Trabajo Rural rinde un emotivo homenaje al compañero inseparable del trabajador de campo.

El aniversario del pueblo, celebrado cada 9 de diciembre con un asado popular, reúne a toda la comunidad en un festejo que honra a los pioneros que ocuparon estas tierras.

Este rincón apartado de Chubut mantiene la esencia de la vida rural patagónica, donde la actividad ovina predomina y las tradiciones gauchescas se mantienen vivas. Con poco más de 500 habitantes, Telsen ofrece una experiencia auténtica de la Patagonia profunda, lejos del turismo masivo, donde el viajero puede recorrer todo el pueblo de punta a punta mientras disfruta de la hospitalidad de sus pobladores y la belleza de un paisaje que mezcla la aridez de la meseta con la vegetación diferenciada de su microclima especial.

Telsen se encuentra ubicada en el centro norte de la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina, siendo cabecera del departamento homónimo. Esta localidad rural está emplazada a la vera del arroyo que lleva su mismo nombre, en el borde sur de la meseta de Somuncurá.

La comuna se sitúa a 176 kilómetros al oeste de Puerto Madryn por la Ruta Provincial 4, a 180 kilómetros de la ciudad de Trelew por camino de ripio, y a 200 kilómetros de la capital provincial, Rawson. Su ubicación estratégica históricamente favoreció a los viajeros que recorrían largas distancias en carros y carretas entre sus campos y las ciudades costeras.

Qué puedo hacer en Telsen

Las opciones de actividades en Telsen están centradas en el turismo cultural, las celebraciones tradicionales y la experiencia de conocer la auténtica vida rural patagónica:

Participar de la Peregrinación de la Virgen del Valle el 8 de diciembre, evento religioso que convoca a peregrinos de toda la Patagonia hasta la Capilla Nuestra Señora del Valle

Disfrutar del festejo del aniversario del pueblo cada 9 de diciembre, donde los habitantes comparten un tradicional asado popular en homenaje a los primeros pioneros

Vivir la Fiesta del Perro del Trabajo Rural durante la tercera semana de enero, un reconocimiento al fiel compañero del trabajador de campo que incluye destrezas criollas, desfiles de agrupaciones gauchas, elección de reina y baile familiar

Asistir a la Fiesta Local de la Empanada en el mes de mayo, celebración gastronómica que reúne a la comunidad

Explorar el arroyo Telsen y disfrutar del microclima benigno y los manantiales de agua termal que caracterizan a la zona

Conocer las características de oasis que presenta la vegetación diferenciada de la región

Recorrer el pueblo de punta a punta y conocer sus instituciones históricas como el Juzgado de Paz, la Comuna Rural y el Centro Comunitario

Telsen Facebook

Cómo llegar a Telsen

Para llegar a Telsen se puede acceder por la Ruta Provincial 4, que conecta la localidad con las principales ciudades de la costa chubutense. Los viajeros pueden llegar en auto desde Puerto Madryn, ubicada a 176 kilómetros, desde Trelew a 180 kilómetros por camino de ripio, o desde Rawson a 200 kilómetros de distancia.

También existe servicio de transporte público terrestre mediante una línea de colectivos que une distintas comunidades de la meseta central, brindando su servicio dos veces por semana.