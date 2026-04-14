Cuál fue el alimento de los astronautas de la misión Artemis II que se volvió viral tras aparecer en cámara Lo que para muchos es un básico del desayuno en la Tierra, se convirtió en el protagonista inesperado del espacio. Por + Seguir en







Las curiosidades que se hicieron virales vinculadas a la última misión de la NASA NASA

Los alimentos para las misiones espaciales son elegidos por la NASA basándose en requerimientos técnicos y no en patrocinios.

Un frasco de Nutella se volvió viral tras flotar frente a las cámaras de la cápsula Orion por varios minutos. El incidente ocurrió poco antes de que la misión Artemis II rompiera el récord de distancia de la Tierra.

El comportamiento del envase fue una demostración perfecta de la microgravedad en la que conviven los tripulantes.

Usuarios en redes sociales lo bautizaron como el "primer comercial espacial" debido a la claridad de la marca, desatando una ola de comentarios. La misión Artemis II, que marca el regreso de la humanidad a las proximidades lunares, ha captado la atención del mundo no solo por sus hitos científicos, sino por un detalle cotidiano que se volvió tendencia global. Durante una transmisión en vivo desde la cápsula Orion, un objeto familiar apareció flotando en microgravedad, desatando una ola de comentarios y memes en las redes sociales.

Ver el icónico envase suspendido en la cabina no solo provocó sonrisas, sino que también abrió el debate sobre los pequeños placeres que los tripulantes llevan consigo para mantener la moral alta durante el aislamiento espacial. Más allá de la anécdota, este hecho resalta cómo la comunicación espacial ha evolucionado, permitiendo que detalles tan simples conecten emocionalmente a millones de personas.

Cómo fue el momento viral de Nutella con los astornautas de Artemis II -Artemis II - Nutella Lo que comenzó como una jornada de reparaciones técnicas para la tripulación de la Artemis II, integrada por Koch, Wiseman, Glover y Hansen, terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático global debido a la aparición espontánea de un frasco de Nutella.

El recipiente fue captado flotando en microgravedad durante unos cuatro minutos dentro de la cápsula Orion, justo antes de que la misión superara el récord histórico de distancia del Apolo 13. La nitidez con la que se observó la etiqueta generó una ola de teorías sobre un posible "comercial espacial", algo que la NASA desmintió al aclarar que no existen acuerdos comerciales de product placement con marcas privadas.

A pesar de que la Nutella no figura con nombre propio en el menú oficial de la misión, la agencia espacial confirmó que el registro de suministros sí incluye "crema de chocolate", junto a otros alimentos como ravioles de carne o barras de mantequilla de maní.

La portavoz de la NASA, Bethany Stevens, enfatizó que la selección de alimentos se basa en criterios nutricionales y de logística espacial, y no en asociaciones publicitarias. Así, lo que el público calificó como la propaganda más lejana de la historia fue, en realidad, una consecuencia natural de la caída libre constante y los gustos personales permitidos a los astronautas para su travesía lunar.