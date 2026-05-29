Tiene solo 16 años, es chilena y busca triunfar en el automovilismo: de quién se trata La joven se está destacando en el deporte motor chileno y sueña en grande. Por Agregar C5N en









La promesa del automovilismo chileno ¿Quién es? Redes sociales

Su ídolo es Ayrton Senna.

Ya corrió en Chile y Brasil y próximamente lo hará en Argentina y Estados Unidos.

Su sueño es correr las 24 Horas de Le Mans.

Tiene que realizar grandes sacrificios para poder llevar adelante su carrera. Con apenas 16 años, Yulka Melo se transformó en una de las grandes promesas del automovilismo chileno. Su camino arrancó a los 5 años, cuando sus padres le regalaron a ella y a sus hermanas un escarabajo Volkswagen del 98 para navidad. El auto era para jugar dentro del terreno en el que vivían, pero Yulka vio algo más que solo un juego. Aprendió a manejarlo con facilidad y desarrolló una gran pasión por el automovilismo. Miraba videos en internet y le pedía a sus papás que la llevaran al autódromo.

Tiempo más tarde, los padres le compraron un Camaro deportivo, que rápidamente aprendió a manejar. Con solo 8 años empezó a correrlo en pista. Luego se pasó a los kartings y a día de hoy compite en Fórmula 4 y Fórmula 3, categorías que sirven como iniciación para jóvenes talentos del automovilismo. Aquí conduce vehículos monoplaza que pueden superar los 300 kilómetros por hora. Ya corrió de manera internacional en Brasil y próximamente sumará competencias en Estados Unidos y Argentina.

Yulka Melo Karting Yulka Melo compitiendo en karting. Redes sociales Su gran sueño es ir a competir en Europa, especialmente correr las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más famosa y exigente del mundo. Su mayor ídolo es el ex tricampeón brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna.

Para poder llevar a cabo su carrera de la manera más profesional posible ha tenido que realizar sacrificios como faltar a cumpleaños de amigos y familiares, perderse reuniones sociales y otro tipo de actividades que cualquier adolescente de 16 años haría. Sus fines de semana son si o si en el autódromo. Esta disciplina la ha llevado a destacarse en un mundo que a día de hoy sigue siendo dominado por hombres.

Quién es la piloto chilena que se destaca con solo 16 años A pesar de su corta edad y de no tener licencia para manejar en la calle, Yulka Melo se consolidó como una de las grandes promesas del automovilismo chileno. Su pasión por los motores comenzó a los 5 años, cuando sus padres le regalaron un Volkswagen Escarabajo para jugar junto a sus hermanas. Rápidamente mostró facilidad para manejar y desarrolló un fuerte interés por las carreras. Desde chica consumía videos de automovilismo y les pedía constantemente a sus padres que la llevaran al autódromo.