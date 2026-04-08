Una profesora extranjera filmó Buenos Aires en un día de lluvia y se hizo viral: ¿por qué los argentinos no usan el paraguas? El video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, abrió un debate cultural sobre el pragmatismo del argentino frente al clima. Por + Seguir en







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La cuenta @spanishteacher.ba publicó un video cuestionando la falta de paraguas en Buenos Aires. Las imágenes muestran a personas haciendo vida normal durante una tormenta sin protección alguna.

Los usuarios respondieron con ironía, atribuyendo la conducta a un "secreto nacional" transmitido entre generaciones.

Una de las razones más mencionadas fue la tendencia a perder o dejar el paraguas olvidado en cualquier lugar. También, muchos prefieren mojarse antes que luchar con un paraguas que se rompe o se da vuelta.

La frase "es agua, no es ácido" sintetiza la postura de muchos porteños frente a las inclemencias climáticas. Lo que para un extranjero es una falta de previsión, para el argentino es una elección pragmática. La lluvia en Buenos Aires tiene una mística particular, pero para quienes vienen de otras latitudes, esconde un misterio difícil de descifrar. Recientemente, una profesora extranjera residente en la Ciudad se volvió viral en las redes sociales al documentar un fenómeno que la dejó perpleja durante una tormenta otoñal: la llamativa ausencia de paraguas en las manos de los porteños.

Mientras ella intentaba resguardarse bajo el nailon, filmó cómo miles de personas caminaban bajo el agua con total naturalidad, apenas cubiertas por una capucha o el simple paso apurado. Más allá de la logística urbana, la publicación resalta una característica de la personalidad rioplatense: la resistencia a la estructura y la preferencia por la improvisación.

Como fue el video viral de la profesora que vio que los argentinos no usan el paraguas mujer bajo la lluvia Una profesora de inglés radicada en Buenos Aires, a través de su cuenta @spanishteacher.ba, desató un fenómeno viral al capturar una de las conductas más curiosas de la identidad porteña: la resistencia a usar paraguas.

En su video, que cosechó cientos de teorías, se observa a los argentinos caminando bajo la lluvia, paseando a sus perros o charlando como si el cielo estuviera despejado. Esta actitud, que para los locales es parte del paisaje cotidiano, resultó impactante para la docente, quien lanzó una pregunta abierta al mundo digital para intentar entender por qué en Argentina el paraguas parece ser un accesorio en extinción.

Las respuestas de los usuarios no tardaron en llegar, mezclando el clásico humor nacional con argumentos sumamente prácticos. Mientras algunos apelaron a un "secreto generacional" indescifrable para extranjeros, otros confesaron razones más mundanas: el viento traicionero que da vuelta los paraguas, el olvido recurrente de estos objetos en bares o transportes, y una filosofía de vida simplificada en la frase "¡es agua, no es ácido!".