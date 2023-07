Cuál es la infracción que podés cometer sin darte cuenta y tiene una multa de más de $200.000

En la República Argentina es obligatorio circular con todos los papeles del auto al día , pero además, los conductores deben manejar, de manera obligatoria, con la patente correspondiente. Sin embargo, muchos de ellos no cumplen con este requisito y son sancionados con una multa económica realizada por agentes de tránsito en los controles de rutina.

Con el aumento de los combustibles y de las Unidades Fijas (UF), que determinan el valor de los combustibles, circular sin el dominio correspondiente a la vista en el vehículo será sancionado con una multa más cara.

De cuánto es la multa por usar una patente que no es la de tu auto

La Ley argentina indica que el conductor que no circule con la patente que no esté registrada la DNRPA, será sancionado con una multa que irá desde las 300 UF hasta las 1000 UF. Con el valor actualizado de las UF, las mismas tienen un costo de $256,80, las multas por no circular con la chapa patente correspondiente puede llegar a un valor de $256.800.

¿Cómo se determina el costo de las Unidades Fijas? Varía de acuerdo al valor del litro de nafta de mayor octanaje y se toma como referencia el precio del combustible que se vende en las estaciones de servicios del Automóvil Club Argentino (ACA).

Autos tránsito tráfico Panamericana Télam

Cuál es la multa más cara y cuál la más barata para el auto

Con los precios de las UF actualizados, el Ministerio de Transporte informó que la multa más cara es por exceso de velocidad y cuesta $411.680. Es necesario aclarar que dicho valor será cuando se circule a mas de 140 km/h. La segunda infracción más cara es de $154.800 y es por cruzar un semáforo en rojo.

Por otro lado, la multa más económica es de $5.146 y es por tener vidrios polarizados o por no llevar la licencia de conducir al momento de circular.

Cómo puedo ver las multas que tiene el auto

Los conductores que quieran consultar si tienen infracciones de tránsito que no hayan pagado, se puede hacer de manera online a través del sitio web del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI). De todas maneras, no es la única forma de consultarlo porque todos aquellos que no tengan acceso a internet, pueden acercarse a la oficina de la Dirección General de Administración de Infracciones con el DNI o patente del vehículo.