28 de septiembre de 2026 Inicio
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Ezeiza: asesinaron a un joven de un piedrazo en la cabeza tras una pelea en un boliche

El hecho ocurrió a unas 15 cuadras del boliche Egipto Baires Sur, donde habría comenzado el conflicto entre dos grupos de personas que luego concluyó cerca de las vías del tren Roca. Hay cuatro detenidos, entre ellos quien sería el autor material del hecho.

Por
NA

Un joven de 22 años murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea que se produjo luego de una discusión en un boliche de Ezeiza. Por el crimen fueron detenidos cuatro jóvenes de entre 18 y 23 años, mientras la Justicia intenta determinar el grado de responsabilidad de cada uno.

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La víctima fue identificada como Tomás Ezequiel Rojas, oriundo de Cañuelas. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, luego de un enfrentamiento entre dos grupos que había comenzado dentro del boliche Egipto.

Tras ser expulsados del establecimiento, los jóvenes volvieron a encontrarse aproximadamente 15 cuadras más adelante, en inmediaciones de las calles Presidente Perón y French, donde se produjo una nueva pelea.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, cuatro jóvenes comenzaron a arrojar piedras contra el otro grupo. Una de ellas impactó en la cabeza de Rojas y le provocó una lesión mortal.

Después del ataque, los involucrados se retiraron del lugar. La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, que permitió identificar a los sospechosos.

Cuatro detenidos por el crimen

El primer detenido fue un joven de 18 años. Luego, la Justicia ordenó tres allanamientos que permitieron localizar a otros tres sospechosos, de 19, 21 y 23 años.

Uno de los detenidos, de 23 años, es señalado preliminarmente como quien habría arrojado la piedra que impactó contra Rojas. Sin embargo, la investigación continúa para establecer cómo ocurrió exactamente la agresión y qué participación tuvo cada uno de los acusados.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N° 1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc. En paralelo, se aguardan las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.

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