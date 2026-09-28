Santa Cruz adjudicó nuevas áreas de exploración para fortalecer la actividad petrolera

El gobernador Claudio Vidal formalizó el acuerdo con Alianza Petrolera por el área Sur Río Deseado, que contempla un plan de inversiones. La operadora incorporará perforación multilateral en 2027.

El gobierno de Claudio Vidal formalizó la adjudicación de nuevas áreas de exploración.

El gobierno de Santa Cruz y Alianza Petrolera Argentina S.A. avanzaron en un esquema de inversión y desarrollo hidrocarburífero que contempla nuevas operaciones en los yacimientos La Mariposa y Sur Río Deseado Este, con el objetivo de fortalecer la actividad petrolera y ampliar las perspectivas productivas.

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El acuerdo comprende la puesta en marcha de trabajos de pulling en el yacimiento La Mariposa, previstos para principios de noviembre de 2026, y la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral en Sur Río Deseado Este, cuyo inicio está programado para mediados de 2027.

En paralelo, el gobierno provincial formalizó la adjudicación del área de exploración y eventual explotación Sur Río Deseado Este a Alianza Petrolera Argentina S.A., mediante el Decreto N.º 969/26, en el marco del procedimiento de licitación pública nacional e internacional.

La iniciativa establece un nuevo horizonte de actividad para el sector hidrocarburífero santacruceño , con operaciones que combinan tareas de intervención de pozos y exploración mediante tecnologías de perforación que permitirán evaluar el potencial del área.

En el área Sur Río Deseado Este, el programa de exploración contempla la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral, con inicio previsto para mediados de 2027.

La adjudicación del área a Alianza Petrolera Argentina S.A. quedó formalizada mediante el Decreto N.º 969/26, que otorga el permiso de exploración en el marco de la licitación pública nacional e internacional.

El programa prevé la perforación de pozos con múltiples ramas horizontales conectadas a un tramo principal, una tecnología que permite ampliar el contacto con las formaciones que contienen hidrocarburos.

La propuesta combina experiencia canadiense con conocimiento local. Los primeros pozos permitirán evaluar la respuesta del yacimiento y adaptar las prácticas de perforación a sus condiciones geológicas. Los resultados servirán como base para analizar un eventual desarrollo posterior.

Por otra parte, en el yacimiento La Mariposa, Alianza Petrolera tiene previsto iniciar trabajos de pulling a principios de noviembre de 2026, como parte del programa de intervención y puesta en actividad de los pozos.

Estas tareas forman parte del esquema de inversiones acordado con el gobierno provincial para sostener y fortalecer la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz.

El inicio de las operaciones permitirá avanzar con los trabajos previstos en el área y dar continuidad al desarrollo de los recursos petroleros.

Según se informó oficialmente, la combinación de trabajos de pulling y nuevas perforaciones permitirá avanzar en distintas etapas de intervención y exploración, con el propósito de evaluar el potencial de los yacimientos y ampliar las perspectivas de desarrollo de los recursos energéticos.