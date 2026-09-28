28 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Santa Cruz adjudicó nuevas áreas de exploración para fortalecer la actividad petrolera

El gobernador Claudio Vidal formalizó el acuerdo con Alianza Petrolera por el área Sur Río Deseado, que contempla un plan de inversiones. La operadora incorporará perforación multilateral en 2027.

Por
El gobierno de Claudio Vidal formalizó la adjudicación de nuevas áreas de exploración.

El gobierno de Claudio Vidal formalizó la adjudicación de nuevas áreas de exploración.

El gobierno de Santa Cruz y Alianza Petrolera Argentina S.A. avanzaron en un esquema de inversión y desarrollo hidrocarburífero que contempla nuevas operaciones en los yacimientos La Mariposa y Sur Río Deseado Este, con el objetivo de fortalecer la actividad petrolera y ampliar las perspectivas productivas.

El aeropuerto internacional de Ezeiza, la principal terminal aérea que contempla el acuerdo.
Te puede interesar:

Qué dice el acuerdo que prorrogó el manejo de los aeropuertos al "patrón de los cielos"

El acuerdo comprende la puesta en marcha de trabajos de pulling en el yacimiento La Mariposa, previstos para principios de noviembre de 2026, y la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral en Sur Río Deseado Este, cuyo inicio está programado para mediados de 2027.

En paralelo, el gobierno provincial formalizó la adjudicación del área de exploración y eventual explotación Sur Río Deseado Este a Alianza Petrolera Argentina S.A., mediante el Decreto N.º 969/26, en el marco del procedimiento de licitación pública nacional e internacional.

La iniciativa establece un nuevo horizonte de actividad para el sector hidrocarburífero santacruceño, con operaciones que combinan tareas de intervención de pozos y exploración mediante tecnologías de perforación que permitirán evaluar el potencial del área.

En el área Sur Río Deseado Este, el programa de exploración contempla la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral, con inicio previsto para mediados de 2027.

La adjudicación del área a Alianza Petrolera Argentina S.A. quedó formalizada mediante el Decreto N.º 969/26, que otorga el permiso de exploración en el marco de la licitación pública nacional e internacional.

El programa prevé la perforación de pozos con múltiples ramas horizontales conectadas a un tramo principal, una tecnología que permite ampliar el contacto con las formaciones que contienen hidrocarburos.

La propuesta combina experiencia canadiense con conocimiento local. Los primeros pozos permitirán evaluar la respuesta del yacimiento y adaptar las prácticas de perforación a sus condiciones geológicas. Los resultados servirán como base para analizar un eventual desarrollo posterior.

Por otra parte, en el yacimiento La Mariposa, Alianza Petrolera tiene previsto iniciar trabajos de pulling a principios de noviembre de 2026, como parte del programa de intervención y puesta en actividad de los pozos.

Estas tareas forman parte del esquema de inversiones acordado con el gobierno provincial para sostener y fortalecer la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz.

El inicio de las operaciones permitirá avanzar con los trabajos previstos en el área y dar continuidad al desarrollo de los recursos petroleros.

Según se informó oficialmente, la combinación de trabajos de pulling y nuevas perforaciones permitirá avanzar en distintas etapas de intervención y exploración, con el propósito de evaluar el potencial de los yacimientos y ampliar las perspectivas de desarrollo de los recursos energéticos.

Noticias relacionadas

El objetivo es contrastar la explicación presentada por Adorni.

La Justicia cierra el cerco sobre Adorni: piden levantar el secreto fiscal y abrir billeteras cripto

El Gobierno prorrogó la concesión a la empresa de Eurnekian.

Pese a irregularidades previas, el Gobierno extendió la concesión de los aeropuertos a Eurnekian hasta 2049

La senadora santacruceña Natalia Gadano.

La senadora Natalia Gadano rechazó los cambios en el régimen de Zona Fría: "El gas es una necesidad"

Javier Milei niega los datos.

Javier Milei: "No hay recesión, hay sectores que se expanden y otros que se contraen"

Javier Milie con su gabinete.

Tras su gira por Nueva York, Milei encabezará una reunión de Gabinete para analizar las estrategias en el Congreso

Javier Milei junto a Emmanuel Macron.

La agenda de Milei en Francia: discurso en el Argentina Week y encuentro con Emmanuel Macron

Rating Cero

La exparticipante de Gran Hermano salió a aclarar lo sucedido.

No hubo infidelidad: Danelik reveló la verdad de la separación con Brian Sarmiento

La salud de la conductora, de 99 años, tuvo una mejoría y se enviará un nuevo parte médico el próximo miércoles.

Dieron a conocer el nuevo parte médico de Mirtha Legrand: "Continúa evolucionando favorablemente"

El último parte que trascendió indica que Osvaldo continúa en terapia intensiva, lúcido y bajo observación.

Daniel Osvaldo sigue internado y esto se sabe sobre su salud: "La infección..."

Tiago PZK publicó una foto bajando de la mano con La Joaqui de un avión privado.

Ya no se ocultan: Tiago PZK publicó una foto junto a La Joaqui y confirmó su romance

Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

La familia de Gaspi recuperó la cuenta del influencer y anunciaron que la conservarán para "recordarlo como era"

La actriz y cantante se plantó frente a José Luis Puma Rodríguez.

Nuevo golpe al Puma Rodríguez: ahora Jimena Barón reveló que "está cansada" de lo que hizo en Es mi sueño

últimas noticias

La exparticipante de Gran Hermano salió a aclarar lo sucedido.

No hubo infidelidad: Danelik reveló la verdad de la separación con Brian Sarmiento

Hace 9 minutos
La planta está ubicada en Lima al 3100 y algunos trabajadores llevan casi tres décadas en la empresa.

Cierre de empresas: sin cobrar hace cuatro meses, 40 trabajadores de una fábrica en Caseros se quedaron en la calle

Hace 16 minutos
Para afrontar estas condiciones, los organizadores recomiendan llevar un piloto o rompevientos impermeable.

Peregrinación a Luján 2026: cómo va a estar el clima

Hace 21 minutos
La salud de la conductora, de 99 años, tuvo una mejoría y se enviará un nuevo parte médico el próximo miércoles.

Dieron a conocer el nuevo parte médico de Mirtha Legrand: "Continúa evolucionando favorablemente"

Hace 24 minutos
El objetivo es contrastar la explicación presentada por Adorni.

La Justicia cierra el cerco sobre Adorni: piden levantar el secreto fiscal y abrir billeteras cripto

Hace 50 minutos