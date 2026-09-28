Brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche en General Belgrano: los agresores se burlaron en redes sociales Rodrigo Gómez permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una fractura de cráneo. Uno de los atacantes ya fue detenido. Por Agregar C5N en









Brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche en General Belgrano: los agresores se burlaron en redes sociales

Rodrigo Gómez, un joven de 23 años, permanece internado en terapia intensiva y pelea por su vida después de haber sido brutalmente golpeado a la salida de un boliche en General Belgrano.

La víctima recibió un fuerte golpe que provocó que cayera al piso y se golpeara la cabeza. Como consecuencia del ataque, sufrió una fractura de cráneo y quedó internado en grave estado.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y es investigado por la Justicia. Por la agresión, uno de los sospechosos fue detenido mientras continúa la investigación para determinar cómo se produjo la pelea y la responsabilidad de los demás involucrados.

General Belgrano. Pelea al borde de la tragedia a la salida del boliche. Así noquearon a Rodrigo: golpeó su cabeza contra el piso y sufrió fractura de cráneo. Se encuentra grave en terapia intensiva. Tras la agresión se jactaron de la golpiza en redes. El agresor, detenido. pic.twitter.com/fly9L2YAw5 — Diego G (@gabrielediego) September 28, 2026 Los agresores se burlaron en redes sociales Después del ataque, los agresores publicaron una historia en Instagram en la que se mostraron sonrientes frente a un espejo del baño y realizaron gestos con las manos simulando cuernos y pistolas.

Junto a la fotografía escribieron: “Estén pillos que si quieren chocar con la mafia van a terminar durmiendo. Si no pregúntenle al que se quedó dormido afuera de la tía”.