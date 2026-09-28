Brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche en General Belgrano: los agresores se burlaron en redes sociales

Rodrigo Gómez, un joven de 23 años, permanece internado en terapia intensiva y pelea por su vida después de haber sido brutalmente golpeado a la salida de un boliche en General Belgrano.
Rodrigo Gómez permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una fractura de cráneo. Uno de los atacantes ya fue detenido.
Rodrigo Gómez, un joven de 23 años, permanece internado en terapia intensiva y pelea por su vida después de haber sido brutalmente golpeado a la salida de un boliche en General Belgrano.
La víctima recibió un fuerte golpe que provocó que cayera al piso y se golpeara la cabeza. Como consecuencia del ataque, sufrió una fractura de cráneo y quedó internado en grave estado.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y es investigado por la Justicia. Por la agresión, uno de los sospechosos fue detenido mientras continúa la investigación para determinar cómo se produjo la pelea y la responsabilidad de los demás involucrados.
Después del ataque, los agresores publicaron una historia en Instagram en la que se mostraron sonrientes frente a un espejo del baño y realizaron gestos con las manos simulando cuernos y pistolas.
Junto a la fotografía escribieron: “Estén pillos que si quieren chocar con la mafia van a terminar durmiendo. Si no pregúntenle al que se quedó dormido afuera de la tía”.
La publicación generó repercusión debido a que fue realizada mientras Gómez permanecía internado por las graves heridas sufridas durante la agresión.
El periodista de C5N Diego Gabriele también difundió información sobre el caso en sus redes sociales. “General Belgrano. Pelea al borde de la tragedia a la salida del boliche. Así noquearon a Rodrigo: golpeó su cabeza contra el piso y sufrió fractura de cráneo. Se encuentra grave en terapia intensiva. Tras la agresión se jactaron de la golpiza en redes. El agresor, detenido”, escribió.