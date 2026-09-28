28 de septiembre de 2026 Inicio
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El video del milagro: así fue el rescate de los cinco tripulantes de una avioneta que se estrelló en Córdoba

En la aeronave viajaban tres adultos y dos menores, quienes fueron asistidos y trasladados de urgencia a distintos centros de salud. “Un nenito lloraba y lo escuchamos porque un vecino nos ayudó para ir a socorrerlos”, relató en diálogo con C5N uno de los hombres que circulaban por la zona del siniestro y uno de los primeros en verlos.

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En la avioneta viajaban cinco personas, dos de ellos eran menores de edad.

Los cordobeses se volcaron a las redes sociales para mostrar las consecuencias de la granizada.
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El incidente sucedió sobre avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 ½, donde, luego de recibir un aviso, efectivos policiales acudieron hasta la zona donde se estrelló la aeronave e iniciaron la asistencia de los ocupantes, con ayuda de bomberos.

“Personal policial coordinó el operativo de asistencia y Bomberos rescató a los ocupantes, quienes fueron asistidos y trasladados a distintos nosocomios”, detalló la cuenta oficial de la Policía de Córdoba en sus redes sociales mostrando las primeras imágenes para socorrer a los tripulantes.

Sin embargo, los primeros en ir a ayudar a los heridos de la aeronave Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, fueron dos vecinos del lugar fueron Ezequiel y Lucas Asoli. “Venía la avioneta fallando, pasó para el sur y dio la vuelta como yendo para el aeroclub y se escuchó que se paró de vuelta el motor se salió”, indicó el hombre y agregó: “Lo escuchamos y lo vimos”.

Para llegar al lugar del accidente se dificultó, sin embargo, con ayuda de machetes lograron llegar. “Un nenito lloraba y lo escuchamos porque un vecino nos ayudaron para ir a socorrerlos. Nosotros gritábamos y él lloraba. Justo con llegamos también había una señora con un móvil policial. Y nosotros fuimos con mi cuñado que fue quien se sacó la remera, junto con mi hijo, y con eso le envolvieron la remera al nene que estaba cortado”, detalló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

“Los que venían atrás y el conductor estaba peor; él la verdad no habló ni una sola palabra. El nene sí estaba consciente”, describió Lucas, quien junto a su padre, explicaron que tuvieron que romper el techo de la aeronave para poder sacar al resto de los tripulantes que habían quedado atrapados.

Se estrelló una avioneta en Córdoba con cinco personas a bordo: cuáles fueron las causas

El hecho se produjo durante el mediodía del domingo cuando la avioneta con cinco tripulantes, una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, perdió el control y terminó cayendo y estrellándose en el suelo.

Si bien el personal a cargo de la investigación no brindó detalles sobre los motivos del accidente, Ezequiel Asoli, explicó que en diálogo con C5N que uno de los tripulantes “dijo que se le había parado el motor”, por lo que ahora investigan que pudo haberse producido por una falla mecánica.

En cuanto a los heridos, los nenes fueron internados en el Hospital de Niños de Córdoba e, incluso, en las últimas horas uno de ellos ya fue dado de alta; mientras que el otro sigue internado luego de haber sido sometido a una cirugía. En tanto, los tres adultos siguen internados “estables, pero en terapia intensiva”, aclaró la periodista Sofía Pérez.

Noticia en desarrollo.-

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