Crisis educativa: alertan que los docentes universitarios se ven obligados a dejar sus trabajos porque no llegan a fin de mes

Sin embargo, el debate continuó en el Senado con la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario que propone un aumento en el presupuesto aún mayor y mejoras en los sueldos. La misma consiste en actualizar los gastos de funcionamiento por la inflación acumulada de 2023 y, aplicar un aumento cada 2 meses por inflación. En el tema sueldos, permite recomponer los ingresos de los trabajadores por la inflación acumulada en agosto, y hasta que termine el año actualizar los salarios por inflación todos los meses.

A pesar de la ley fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Presidente adelantó que la derogará, al igual que hizo con la reforma jubilatoria. En medio de una crisis educativa en el sector, los salarios de los docentes universitarios no alcanzan y muchos de ellos están por debajo de la línea de la pobreza.

Esto genera que cada vez más profesionales no tengan otra opción más que abandonar la docencia: "No se puede mantener el sistema universitario con estos niveles tan bajos de salarios, estamos perdiendo docentes todo el tiempo, lo vemos diariamente", expresó Levi. Aunque aclaró que la mayoría "no deja la docencia porque no le interesa" sino porque "no llega a fin de mes".

La gran marcha universitaria fue impulsada, en un principio, por el tema de gastos de funcionamiento "que representan, según la universidad, menos del 10% o 15% del total, la mayoría son salarios". Por lo que fuera de ello, los mismos se encuentran muy atrasados.

"Los docentes con categorías más bajas, ayudante de primera y simple perdieron en lo que va del gobierno de Milei el 50% de su salario. Las categorías más bajas son las que más sufrieron, entonces con una inflación del 270%, haber perdido semejante cantidad es muy difícil hacer docencia en este estado", añadió la licenciada.

Ante la consigna que emitió CONADU, Valeria afirmó que le parecía "brillante" y llamó a renovar el compromiso con aquellos argentinos y argentinas que asistieron, para poder mostrar nuevamente que "Argentina quiere seguir teniendo educación y quiere seguir teniendo ciencia, porque eso es lo que está en juego no un ajuste".

"Nosotros estamos convencidos de que sin universidad y sin ciencia no podemos tener un futuro promisorio para el país", remarcó. El desfinanciamiento y ajuste no solo ocurre en las Universidades Nacionales en la Argentina, sino que también en todo el sector de Ciencia y Tecnología, con el congelamiento del presupuesto para proyectos y la llamada fuga de cerebros que ya comenzó en el país.