La tragedia familiar que atravesó Jayden Adams durante el Mundial 2026 El mediocampista sudafricano, fallecido a los 25 años por causas que aún no fueron informadas, disputó la Copa del Mundo mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Por Agregar C5N en









Muerte misteriosa: la tragedia familiar que atravesó Jayden Adams durante el Mundial 2026

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams conmocionó al mundo del fútbol apenas unos días después de su participación en el Mundial 2026. El mediocampista, de 25 años, falleció por causas que todavía no fueron reveladas por las autoridades de su país, pero en las últimas horas también salió a la luz el duro drama personal que había enfrentado durante la competencia.

Adams integró el plantel de Sudáfrica que hizo historia al avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Sin embargo, mientras defendía la camiseta de su selección, recibió una noticia devastadora: su abuela falleció un día antes del segundo encuentro de la fase de grupos.

Pese al impacto emocional, el volante decidió disputar ese compromiso y estuvo en cancha para acompañar a sus compañeros en uno de los momentos más importantes del fútbol sudafricano. Su actitud fue destacada posteriormente por dirigentes, compañeros y autoridades deportivas, que resaltaron su fortaleza para afrontar la pérdida en plena competencia.

Adams fue titular en dos partidos del Mundial y también sumó minutos en el encuentro que aseguró la clasificación de Sudáfrica a la ronda eliminatoria, un logro sin precedentes para su país. Tras la eliminación frente a Canadá, regresó a su país, donde días después se conoció la noticia de su fallecimiento.

El mediocampista también había sufrido otras pérdidas cercanas en los últimos años, ya que dos excompañeros murieron en distintos episodios, una sucesión de golpes personales que marcaron su carrera.

Conmoción mundial por la muerte de Jayden Adams Las muestras de dolor no tardaron en multiplicarse. La Asociación Sudafricana de Fútbol, el sindicato de futbolistas, la FIFA y diversas figuras del deporte expresaron sus condolencias y recordaron a Adams como uno de los jugadores con mayor proyección de su generación. Mientras tanto, la familia pidió respeto y privacidad, al tiempo que continúa la investigación para determinar las causas de su muerte.