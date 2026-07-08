Quién era el hombre que murió en Cañuelas tras los festejos por el triunfo de la Scaloneta Franco Depauli era un vecino muy querido de la zona. Falleció luego de ser alcanzado por un ladrillo en la cabeza. Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 20 años con antecedentes. Por Agregar C5N en









Depauli alias El Gitano, era un vecino reconocido de Cañuelas.

Franco Depauli de 46 años era un vecino muy querido del barrio Levene. Falleció luego de ser alcanzado por una piedra en la cabeza tras una pelea que se suscitó en medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto. Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 20 años con antecedentes.

Según los vecinos que prestaron testimonio a C5N, Depauli alias "El Gitano" era el encargado de llevar el bombo a los festejos y un reconocido vecino de la zona. En ese momento, la víctima se encontraba en el bar "Hueney" preparado para la celebración y la tragedia ocurrió cuando se acercó al baúl de su auto en la esquina de Avenida Libertad y 25 de Mayo y quedó atrapado en medio de un enfrentamiento entre jóvenes, recibiendo un fuerte impacto de un ladrillo.

Sin estar involucrado en la trifulca, el hombre terminó siendo víctima fatal. "Veníamos compartiendo desde el arranque del mundial por cábala casi misma mesa y lugares, yo estaba sentado al lado de él", relató a C5N José, un vecino que compartió los últimos momentos con vida de Depauli y agregó: "Le gustaba mucho el fútbol, le gustaba festejar, traía su bombo, redoblantes, banderas".

Al terminar el partido, el vecino contó que se emocionaron juntos: lloraron, se abrazaron y celebraron. Sus últimas palabras fueron: “Nunca perdimos la fe, seguimos, nos vemos el sábado, te amo”. Se despidió y, poco después, llegó la noticia trágica de la muerte de El Gitano.

Tras el impacto del ladrillazo, Depauli se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, con una herida visible en la frente. Ante la imposibilidad de que una ambulancia llegara rápido por la cantidad de gente, sus allegados lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti, donde ingresó ya sin vida.