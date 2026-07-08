8 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Quién era el hombre que murió en Cañuelas tras los festejos por el triunfo de la Scaloneta

Franco Depauli era un vecino muy querido de la zona. Falleció luego de ser alcanzado por un ladrillo en la cabeza. Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 20 años con antecedentes.

Por
Depauli alias El Gitano

Depauli alias El Gitano, era un vecino reconocido de Cañuelas. 

Franco Depauli de 46 años era un vecino muy querido del barrio Levene. Falleció luego de ser alcanzado por una piedra en la cabeza tras una pelea que se suscitó en medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto. Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 20 años con antecedentes.

En el juicio ya declararon los padres, hermanos y la abuela de Loan Peña.
Te puede interesar:

Juicio por Loan Peña: declararon el padre del imputado Antonio Benítez y más familiares del niño

Según los vecinos que prestaron testimonio a C5N, Depauli alias "El Gitano" era el encargado de llevar el bombo a los festejos y un reconocido vecino de la zona. En ese momento, la víctima se encontraba en el bar "Hueney" preparado para la celebración y la tragedia ocurrió cuando se acercó al baúl de su auto en la esquina de Avenida Libertad y 25 de Mayo y quedó atrapado en medio de un enfrentamiento entre jóvenes, recibiendo un fuerte impacto de un ladrillo.

Sin estar involucrado en la trifulca, el hombre terminó siendo víctima fatal. "Veníamos compartiendo desde el arranque del mundial por cábala casi misma mesa y lugares, yo estaba sentado al lado de él", relató a C5N José, un vecino que compartió los últimos momentos con vida de Depauli y agregó: "Le gustaba mucho el fútbol, le gustaba festejar, traía su bombo, redoblantes, banderas".

Al terminar el partido, el vecino contó que se emocionaron juntos: lloraron, se abrazaron y celebraron. Sus últimas palabras fueron: “Nunca perdimos la fe, seguimos, nos vemos el sábado, te amo”. Se despidió y, poco después, llegó la noticia trágica de la muerte de El Gitano.

Tras el impacto del ladrillazo, Depauli se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, con una herida visible en la frente. Ante la imposibilidad de que una ambulancia llegara rápido por la cantidad de gente, sus allegados lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti, donde ingresó ya sin vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el video de casi cinco minutos, Gabriel Vega hace un recuento de varias imágenes de Agostina en varias etapas de su vida.

El conmovedor video del padre de Agostina Vega para recordarla el día que cumpliría 15 años

Axel Muñoz volvió a atacar estando en libertad condiconal. 

Indignación en San Juan: lo condenaron por abuso, quedó libre y volvió a atacar a la misma víctima

El asesinato tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025.

Detuvieron al sexto implicado en el asesinato de un abogado en Burzaco

El piloto de 42 años tenía antecedentes psiquiátricos.

Quién era Leandro Bertazzo, el piloto que se arrojó desde su avión en Córdoba

Victoria había salido a pasear con su perra.

Florencio Varela: tras 16 días de búsqueda, hallaron muerta a la abuela que se perdió con su perrita

Chatterbox tenía 27 años.

Quién era Chatterbox, el youtuber que murió junto a su padre en un choque en la ruta

Rating Cero

Daniela Celis quedó sin palabras frente a la picante confesión.

La picante confesión de una pareja de Gran Hermano que dejó en shock a Daniela Celis

El goleador del Galatasaray apunta a nuevos horizontes.

Revelaron cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en medio de la falta de definiciones en su carrera en el fútbol

El momento en el que el periodista es atacado por el supuesto influencer. 

Tensión al aire: un movilero fue agredido por un hincha en medio de los festejos de Argentina

Se supo: Quién abandona la casa esta noche.

Sorpresa en Gran Hermano: se conoció quién deja la casa esta noche

La ex Gran Hermano salió al cruce contra la modelo.

Una ex Gran Hermano salió al cruce de Ekaterina Ojeda en medio del conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez

El conductor aclaró que no es probable que haya nuevos ingresos.

Qué se sabe sobre la posibilidad de que haya un repechaje en Gran Hermano

últimas noticias

Daniela Celis quedó sin palabras frente a la picante confesión.

La picante confesión de una pareja de Gran Hermano que dejó en shock a Daniela Celis

Hace 8 minutos
Lucas Gámez cumplió 9 años durante la búsqueda.

Terremotos en Venezuela: encontraron al niño Lucas Gámez sin vida

Hace 12 minutos
Una familia tipo propietaria de su vivienda con un ingreso de entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17 es considera sector medio frágil.

Cuánto tiene que ganar una familia tipo para ser de clase media en CABA

Hace 19 minutos
El INDEC confirmó que aparte de la caída anual, en los primeros cinco meses del año la industria cayó 3,1%.

La industria cayó 5,7% interanual en mayo y acumula una caída de 3,1% en 2026

Hace 27 minutos
El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.

La construcción creció 6,3% entre abril y mayo pero no llega a recuperar la caída del modelo libertario

Hace 44 minutos