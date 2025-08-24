Ensenada: cuatro personas detenidas por el incendio de una agencia de autos El hecho ocurrió en 122 y 47 de la localidad de El Dique. Los Bomberos lograron extinguir el fuego, aunque hubo grandes pérdidas económicas. Los responsables del incendio fueron captados por las cámaras. Por







Todavía se desconocen las razones detrás del incendio intencional a la concesionaria.

Una agencia de autos ubicada en el límite entre los partidos de La Plata y Ensenada fue incendiada de manera intencional durante la madrugada del sábado, en un violento episodio que destruyó varios vehículos y generó grandes pérdidas económicas.

El hecho ocurrió cerca de las 0:30 cuando los oficiales del Comando Patrullas Ensenada fueron alertados por la Comisaría Tercera sobre un incendio en 122 y 47. Los Bomberos Voluntarios de Ensenada lograron sofocar las llamas en su totalidad, mientras comenzaba la investigación por lo sucedido.

Rápidamente se supo que, de acuerdo a las cámaras de Monitoreo Municipal, minutos antes se había registrado la llegada a la agencia de una camioneta Renault Oroch blanca con dominio AA803YN. Del habitáculo trasero descendieron dos hombres que ingresaron al comercio y, al salir, se pudo observar cómo se iniciaba el incendio.

Minutos más tarde, el vehículo fue interceptado en 122 y 43, con cuatro ocupantes a bordo, quienes fueron identificados como, Cristian Daniel Canteros, de 30; Alejandro Daniel Novosad, de 36; Leandro Xavier Ferrarazo, de 36; y Gisela Canteros, de 33.

Embed Además, los agentes hallaron varias prendas de vestir: un camperón negro, una campera gris, gorros y un pasamontañas, que coincidían con la imagen aportada por las cámaras.

Al verificar antecedentes, se comprobó que Novosad tenía un pedido de comparendo compulsivo vigente en una causa por "robo calificado en grado de tentativa". Las cuatro personas fueron trasladadas a la Comisaría Tercera de Ensenada, donde quedaron a disposición de la UFI N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci.