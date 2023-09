Crimen de Morena: buscan intensamente a Facundo Ortiz, identificado como el asesino de la niña

La fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús-Avellaneda, dispuso la liberación de Darío "Lolo" Madariaga, al no encontrar pruebas suficientes en su contra. Ahora, la investigación giró en torno al nombre de Facundo Ortiz , señalado como el autor material del crimen.

En plena investigación, la Policía detuvo a Miguel "Miguelito" Madariaga y Darío "Lolo" Madariaga, hermanos de 28 y 25 años, imputados bajo la carátula de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".

Los pesquisas habían determinado que el mayor de los detenidos tenía antecedentes penales, había cumplido una pena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y actualmente tenía una orden de captura que había sido firmada por un tribunal porteño.

El recuerdo de la abuela de Morena: "El dolor es muy fuerte, todos los días duele más"

La abuela de Morena, Lucía, habló con C5N sobre cómo sigue la investigación por el asesinato de su nieta de 11 años. "A nosotros no nos dan información, todos cerraron la boca. ¿Cómo puede ser que pasó un mes y no hay un asesino adentro? La Fiscal no te dan información", apuntó.

CRIMEN de MORENA: HABLA la ABUELA de la MENOR ASESINADA

Ante el nuevo avance en la causa, tras identificar a Facundo Ortiz como el autor material del hecho, la abuela de Morena denunció que la Justicia actúa de forma lenta: "Quién provocó la muerte de Morena está caminando por ahí".

Además, recordó la memoria de su nieta y aseguró que ella era "una nena que tenía ganas de vivir, todas sus compañeritas la lloran". Ante la falta de respuestas y el dolor constante con el que convive, Lucía rememoró que "escucho todos los días sus audios".