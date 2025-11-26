26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen de la psiquiatra de La Plata: quién es Javier Echeguren, el principal sospechoso detenido

Para los investigadores, el hombre 38 años estuvo en la casa de Virginia María Franco y cometió el asesinato porque la mujer sospechaba que le robaba. Lo descubrieron gracias a las cámaras de seguridad y testimonio de vecinos.

Por

Virginia Franco murió de un shock hipovolémico provocado por un profundo corte en el cuello

Un hombre de 38 años fue detenido señalado como el principal sospechoso del crimen de la psiquiatra de La Plata. Se trata de un jardinero que según la Justicia estuvo en la casa de la víctima el día del asesinato.

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en la casa de Cristian Graf
Te puede interesar:

Crimen de Diego Fernández: audiencia clave para definir el sobreseimiento de Cristian Graf

Se trata de Javier Echeverguren quien trabajaba en la casa de Virginia Franco, que quedó detenido luego de ser captado por una filmación de cámaras de seguridad de la cuadra del crimen, que muestran al sospechoso con una mochila cargada y una bicicleta que habría sido del esposo fallecido de Franco.

Para la Justicia, la principal hipótesis de los investigadores es que Franco descubrió que Echeverguren le robaba, por lo que el jardinero la habría matado para cubrirse, con una lógica, al menos, insensata. Cuando se logró la detención, Echeverguren tenía un pasaje de micro con destino a Tucumán. En sus muñecas y brazos presentaba lesiones cutáneas superficiales.

Tras el procedimiento, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en su casa de City Bell, donde encontraron una construcción precaria de madera que recientemente había sufrido un proceso de desarme. Allí encontraron una tijera de podar, un par de ojotas, una tenaza, una sierra de arco y dos pantalones similares a utilizados al momento del hecho.

detenido psiquiatra

La investigación que llevó a atraparlo, realizada por la DDI de La Plata, fue conducida por el fiscal Álvaro Garganta, con una batería de medidas de prueba como una segunda autopsia, un extenso barrido de cámaras y la toma de testimonios en el entorno de la víctima.

Qué determinó la autopsia realizada al cuerpo de la psiquiatra Virginia Franco

El informe forense determinó que Virginia Franco murió por un shock hipovolémico provocado por un profundo corte en el cuello, lo que derivó en una pérdida masiva de sangre.

Según fuentes judiciales, Franco presentó además múltiples heridas de defensa en manos y antebrazos, signos claros de que intentó resistir a su agresor. “Luchó por su vida”, aseguró un investigador que calificó el hecho como “una muerte violenta”.

La vivienda, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, estaba completamente revuelta y faltaba el teléfono celular de la víctima. Estos elementos llevaron a la Justicia a recaratular la causa como homicidio en ocasión de robo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los tres menonitas fueron hallados en el río. 

Río Negro: hallaron sin vida a los tres menonitas que fueron arrastrados por la corriente en General Conesa

Dos mujeres murieron tras el vuelco del micro en ruta 2.

Se conoció quién era una de las dos fallecidas tras el vuelco del micro en ruta 2

La niña está fuera de peligro.

Tucumán: un niño de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de la escuela

Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena podrían recibir una condena de prisión perpetua

Femicidio de Cecilia Stryzsowski: se conocen las penas contra el Clan Sena

Camila estaba desaparecida hacía más de 15 días.

Confirmaron la identidad del cadáver descuartizado en Córdoba

Femicidio seguido de suicidio en Valle Hermoso. Lo confirmó la autopsia

Horror: un hombre estranguló a su pareja en un hotel alojamiento y se suicidó

Rating Cero

La serie está causando furor en Netflix.
play

Esta serie con mucho suspenso y que te hará preguntarte cosas hasta último minuto es lo más visto de Netflix: cómo se llama

Esta serie de época está protagonizada por Octavia Spencer.
play

La serie de solo 4 capítulos que tiene Netflix y que es inspiracional y muy emotiva

Luis Piñeyro y La Barby conducirán el streaming de los Martín Fierro de Cable en el canal de YouTube de C5N.

Martín Fierro de Cable: La Barby y Luis Piñeyro conducirán la transmisión por streaming

Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron afectadas recientemente por retrasos significativos; Doomsday ahora está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿Spoiler alert? Una directora de Marvel habría revelado un superhéroe clave de Avengers Doomsday

El nuevo lanzamiento de Blank Sense alcanzó ráídamente el Top 10 de ventas

Black Sense estrenó nuevo single y ya alcanzó el Top 10 de ventas

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló una nueva fecha de casting abierto para "Generación Dorada"

últimas noticias

Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Hace 7 minutos
Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

Hace 21 minutos
C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo.

C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025"

Hace 31 minutos
Los tres menonitas fueron hallados en el río. 

Río Negro: hallaron sin vida a los tres menonitas que fueron arrastrados por la corriente en General Conesa

Hace 43 minutos
La joven activista fue vetada de la ciudad por 48 horas. 

Venecia: vetaron a Greta Thunberg por teñir de verde el Gran Canal

Hace 46 minutos