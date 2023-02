Crimen de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión

Luciano Pertossi: "Nunca le pegué a Fernando"

El 18 de enero de 2023, última jornada de presentación de pruebas en el juicio, Pertossi pidió declarar ante la fiscalía de Dolores. Tomó la palabra luego de un cuarto intermedio y de que los peritos de la defensa presentara su informe y aseguró: "Nunca le pegué a Fernando".

Además, brindó detalles de lo ocurrido en la playa durante la tarde en la previa al boliche Le Brique: "Quiero aclarar el tema de lo que pasó el día previo, el día de la playa. Nos levantamos a eso de las 14, 15, con los chicos estábamos durmiendo, una noche larga había sido. Nos levantamos, fuimos a la playa, me tocó llevar la heladerita porque soy el más grande, tomamos mucho alcohol".

Al momento de pedir la palabra, Pertossi fue el primero en nombrar a Fernando ante la fiscalía. Ante los gritos de "asesinos" que provenían desde la calle, declaró contundentemente "nunca le pegué a Fernando Báez Sosa, no voy a responder más preguntas".

También se expresó sobre los hechos a la salida del boliche en Villa Gesell. "Escuchos gritos, me paro, me acerco, veo que hay gente que no conocía pero reconozco a mis amigos, en unos segundos veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso", aseguró.

"Me acerco y le digo, soltalo, le pegó dos patadas, me voy para atrás y veo que el chico intenta pararse, me voy para atrás y ahí me voy a la esquina", finalizó.

Además, durante el juicio un testigo aseguró que Pertossi lo había golpeado en la ciudad de Zárate semanas antes del hecho y también lo amenazó con matarlo y robarle la moto.