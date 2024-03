Crimen del peluquero: la escalofriante hipótesis en la que trabaja la Justicia

La escalofriante hipótesis que llevó a peluquero a asesinar de un disparo a Medina es “un problema que tenían con el formol”. Incluso la investigación señala que días atrás la víctima le había comentado al dueño del local, Facundo Verdini, que Guzmán utilizaba en sus clientas dicho producto el cual está prohibido por su peligro de toxicidad.

Abel Guzmán Abel Guzmán se encuentra prófugo y es buscado por la Justicia.

Fue por esa denuncia interna que el encargado bajó de la categoría de peluquero a estilista a Guzmán, y puso en su lugar a Medina. Los investigadores estiman que este fue el motivo que terminó en crimen.

Crimen del peluquero: la Policía allanó la casa de la madre de Abel Guzmán

Los efectivos llevaron a cabo el procedimiento en la vivienda ubicada en la calle Agrelo 1600, en el partido bonaerense de Merlo. Los agentes tenían el dato que el sospechoso pasa sus fines de semana en ese lugar.

Ademas de la intervención solicitaron el secuestro del auto marca Bora y emitieron una alerta con pedido de captura nacional y prohibición de salida del país para el hombre que aún permanece prófugo.

Hay una teoría en la investigación donde el el acusado podría haber viajado a Santiago del Estero, donde es oriundo y se estaba edificando una casa.

El duro testimonio del novio del peluquero asesinado: "Tenía muchos sueños, quería progresar"

Julio Mendoza, novio de Germán Medina, le relató a C5N cómo se enteró de la trágica noticia y lamentó su muerte: "Tenía muchos sueños y quería progresar.

"Ese día se fue a trabajar normal, pese a la lluvia. Me mandó un mensaje a las 19.45 y me avisó: 'Ya terminé de trabajar, estuve laburando a full'. Le mandé un mensaje 20.20 y no me respondía. A las 21.30 le mandé otro y tampoco. Le volví a mandar 23.30 porque ya era raro, hablábamos todo el día", describió al móvil de El Diario.

Entonces, explicó que, en medio de la angustia por no recibir novedades de su pareja, entró a Instagram "y me encuentro con el mensaje de una compañera de él preguntándome si sabía lo que había pasado con Germán. Me llama y me cuenta que le habían pegado un tiro en la cabeza y que estaba en el Hospital Fernández".