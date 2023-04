Crimen del colectivero: agredieron a Sergio Berni y Jorge D'Onofrio en el corte en General Paz

Tras el ataque, un cordón policial rodeó al ministro, quien inició un diálogo con los manifestantes mientras seguían arrojándole objetos desde arriba. "Entiendo la bronca de los colectiveros, por eso estoy acá. No hay solución mágica, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Yo no me escondo, vengo a trabajar con ustedes", expresó, con el rostro ensangrentado.

Cuando empezó a hablar, los manifestantes no cesaron su enojo y comenzaron de nuevo los insultos y los ataques. "Las cosas no se arreglan escondiéndose y huyendo", sostuvo.

Cuando pareció que se empezó a calmar la situación, el ministro habló con la prensa y reconoció que al llegar la reacción de los choferes "es lo esperable". "Siempre estoy donde está el problema no me escondo y vine a hablar. Tiene razón en estar exaltados, yo estaría de la misma manera", se mostró comprensible.

Como los ataques al funcionario continuaban, agentes de Infantería de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar para contener a la multitud y evacuar a Berni a la fuerza, ya que se negaba a retirarse. El ministro fue trasladado al Hospital Churruca para atender sus heridas.

Los choferes protestan en el marco del paro por tiempo indeterminado en zona oeste que comenzó a las 7.30 del lunes, luego de que Barrientos fuera asesinado en la madrugada durante un intento de robo.