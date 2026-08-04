4 de agosto de 2026 Inicio
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Alberto Crescenti reveló cómo se encontraban Facundo Moyano y su pareja: "Varios días de consumo"

El titular del SAME explicó que la joven de 23 años fue trasladada al Hospital Pirovano y permanece estable. Además, aclaró que todavía no se pudo determinar si presentaba lesiones y señaló que, según la primera evaluación, "aparentemente viene con varios días de consumo".

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El SAME atendió al exlegislador y a su pareja.

El SAME atendió al exlegislador y a su pareja.

El exdiputado Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada de este martes, luego de un episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano, que también involucró a una mujer de 23 años identificada como Candela Arizaga. La joven fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde permanece estable.

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El hecho se inició alrededor de las 5, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegaron hasta un edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5414, tras recibir una denuncia a través del 911 por un incidente protagonizado por una pareja.

Según el reporte policial, el encargado del inmueble indicó que un hombre y una mujer habían salido corriendo hacia la calle. En el parte también se expone que ambos podrían haber estado bajo los efectos de estupefacientes.

Poco después, la pareja fue localizada en la zona de Virrey Vértiz y Sucre. Allí intervino el SAME y la mujer fue derivada al Hospital Pirovano, mientras que Moyano quedó demorado por la Policía.

Qué dijo Alberto Crescenti sobre el estado de la joven

El director del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el servicio de emergencias recibió un llamado para asistir a una mujer de 23 años y confirmó que fue trasladada al centro de salud.

"Fuimos convocados por el 911 para atender a una mujer de 23 años. Según los comentarios del equipo que llegó al lugar, la chica estaba en una de las comisarías de la ciudad. Había estado bajo los efectos de sustancias adictivas", señaló Crescenti en declaraciones con Radio La Red.

El titular del SAME indicó que la paciente se encuentra "estable, compensada hemodinámicamente" y que recibe hidratación por vía parenteral. "Es lo único que tenemos para informar. El resto desconozco la información", aclaró.

Consultado sobre la posibilidad de que la joven hubiera sufrido agresiones físicas, Crescenti sostuvo que todavía no existen elementos para confirmarlo. "No lo sabemos hasta que no se hagan las pericias", respondió.

Por último, el médico hizo referencia al posible consumo de sustancias y afirmó: "Aparentemente viene con varios días de consumo".

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