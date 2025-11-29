IR A
Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Después de años de rumores y retrasos, la plataforma de streaming confirmó que el proyecto sigue activo. La serie live action se basará en la popular franquicia de videojuegos de Ubisoft.

La serie de Assassin's Creed se anunció por primera vez en 2020.

Assassin's Creed es una de las sagas de videojuegos más populares, pero ese éxito ha tardado en trasladarse a una adaptación live action. Después de la discreta recepción que tuvo la película de 2016, Netflix decidió darle una segunda vida a la historia y anunció que ya tiene al primer actor confirmado para la serie.

Se trata del australiano Toby Wallace, de 30 años, conocido por su trabajo en la película Babyteeth y la serie Pistol, sobre la banda punk Sex Pistols. Más recientemente, cobró notoriedad al anunciarse su participación en la tercera temporada de Euphoria, que se estrenará en 2026.

"Toby Wallace entra en el mundo de Assassin's Creed. Es el primer personaje regular del reparto de la adaptación en acción real de la franquicia de videojuegos más vendida de Ubisoft", anunció la cuenta oficial de Netflix en redes sociales, confirmando que el proyecto está más cerca de ser realidad.

Toby Wallace

La serie se anunció por primera vez en 2020, cuando la plataforma de streaming firmó un acuerdo con Ubisoft para quedarse con los derechos, pero sufrió varios retrasos. En 2023, el productor ejecutivo Jeb Stuart dejó el cargo por diferencias creativas y fue reemplazado por Robert Patino (Westworld) y David Wiener (Halo).

Cuándo se estrena Assassin's Creed en Netflix

La serie de Assassin's Creed aún no tiene fecha de estreno confirmada en Netflix. Por el momento, se sabe que la filmación comenzará en 2026 en Italia, según informó el sitio especializado Hobby Consolas, lo que sugiere que la trama podría estar basada en Assassin's Creed II.

Esta entrega del videojuego está ambientada en el Renacimiento italiano y es protagonizada por Ezio Auditore, uno de sus personajes más emblemáticos. Netflix no anunció si este será el papel que interpretará Toby Wallace pero, dado que su nombre es el primero que se confirmó, las probabilidades son altas.

