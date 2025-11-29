IR A
En sueños: de qué se trata la película ideal para ver en familia y que es furor en Netflix

Todo lo que debes saber de “En sueños”: fecha, elenco y el mensaje que hará reflexionar a grandes y chicos.

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de "En sueños", la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico, pero también absurdo, en el que las carcajadas no faltarán. En los siguientes párrafos, todo lo que debes saber sobre este filme que se centra en las relaciones familiares y te dará una lección de vida.

Vale mencionar que la cinta fue escrita y dirigida por Alex Woo. Además, Erik Benson participó como codirector y guionista, y Tim Hahn y Gregg Taylor como productores.

La comedia de aventuras animada “En sueños” se estrenó el 14 de noviembre de 2025 en Netflix; por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Sinopsis de En sueños, la película tendencia de Netflix

“En sueños” (en inglés: “In Your Dreams”) sigue a los hermanos Stevie, de 12 años, y Elliot, de 8, quienes vivían muy felices junto a sus padres, pero de un momento a otro su mamá se marcha.

Mientras la adolescente está preocupada, su hermano le muestra un libro que encontró titulado “La leyenda del señor del sueño”, que en realidad es un texto mágico que puede convertir en realidad cualquier sueño. Por tal motivo, ambos se embarcan en un viaje hacia el Reino de los Sueños para encontrar a este personaje con el fin de pedirle que reúna a sus seres queridos para que tengan la familia perfecta.

Su travesía no será fácil, pues deberán superar algunos obstáculos, en especial a la reina de las pesadillas para que su sueño se haga realidad.

Tráiler de En sueños

Embed - En sueños | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de En sueños

A continuación, los actores que le dan voz a los personajes de este filme animado de Netflix.

  • Jolie Hoang-Rappaport da su voz a Stevie
  • Elias Janssen da su voz a Elliot
  • Simu Liu da su voz al papá de los menores
  • Cristin Milioti da su voz a la mamá de los menores
  • Craig Robinson da su voz a Baloney Tony, la jirafa de peluche
  • Omid Djalili da su voz al Hombre de arena
  • Gia Carides da su voz a la Reinan de las Nightmara
  • SungWon Cho da su voz a Chad
  • Zachary Noah Piser da su voz a Joon Bae
