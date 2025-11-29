Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.
Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico, pero también absurdo, en el que las carcajadas no faltarán. En los siguientes párrafos, todo lo que debes saber sobre este filme que se centra en las relaciones familiares y te dará una lección de vida.
Vale mencionar que la cinta fue escrita y dirigida por Alex Woo. Además, Erik Benson participó como codirector y guionista, y Tim Hahn y Gregg Taylor como productores.
La comedia de aventuras animada “En sueños” se estrenó el 14 de noviembre de 2025 en Netflix; por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.
Sinopsis de En sueños, la película tendencia de Netflix
“En sueños” (en inglés: “In Your Dreams”) sigue a los hermanos Stevie, de 12 años, y Elliot, de 8, quienes vivían muy felices junto a sus padres, pero de un momento a otro su mamá se marcha.
Mientras la adolescente está preocupada, su hermano le muestra un libro que encontró titulado “La leyenda del señor del sueño”, que en realidad es un texto mágico que puede convertir en realidad cualquier sueño. Por tal motivo, ambos se embarcan en un viaje hacia el Reino de los Sueños para encontrar a este personaje con el fin de pedirle que reúna a sus seres queridos para que tengan la familia perfecta.
Su travesía no será fácil, pues deberán superar algunos obstáculos, en especial a la reina de las pesadillas para que su sueño se haga realidad.
Tráiler de En sueños
Embed - En sueños | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de En sueños
A continuación, los actores que le dan voz a los personajes de este filme animado de Netflix.
Jolie Hoang-Rappaport da su voz a Stevie
Elias Janssen da su voz a Elliot
Simu Liu da su voz al papá de los menores
Cristin Milioti da su voz a la mamá de los menores
Craig Robinson da su voz a Baloney Tony, la jirafa de peluche
Omid Djalili da su voz al Hombre de arena
Gia Carides da su voz a la Reinan de las Nightmara