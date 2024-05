Crimen de Candela: quedó firme la pena de prisión perpetua a uno de los condenados

En el primer juicio por el crimen, Jara Navarrete fue condenado –junto con otros dos imputados- a prisión perpetua. Esa decisión fue ratificada en 2020 por el tribunal de Casación bonaerense.

La Suprema Corte bonaerense rechazó revisar la sentencia, por lo que la defensa del condenado recurrió en "queja" ante la Corte Suprema.

El 26 de abril pasado, la defensa de Jara Navarrete presentó un escrito en el que hizo saber la voluntad de "desistir del recurso de queja interpuesto". La Corte, por unanimidad, tuvo entonces por "desistida" la última apelación y, de esa manera, la condena quedó con fuerza de "cosa juzgada".

El Caso Candela: un crimen que conmocionó a la sociedad

Candela Sol Rodríguez, de 11 años de edad, fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. La niña fue vista con vida por última vez cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía. Seis días más tarde, la tía de la niña recibió una llamada extorsiva atribuida a Jara.

"Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la vas a encontrar. Te lo aseguro hasta que no devuelva la guita no la va a ver nunca más. Que le pregunten al marido dónde dejó la guita", expresó una voz masculina del otro lado de la línea.

El cuerpo de Candela apareció el 31 de agosto dentro de una bolsa de basura, con signos de asfixia, al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a 30 cuadras de su casa. Los técnicos de Gendarmería concluyeron que el autor de la amenaza habría sido Jara.

Candela Rodríguez

En el primer juicio también fueron sentenciados Hugo Bermúdez, de 59 años. En tanto, el tercer acusado, Fabián Gómez, fue condenado a cuatro años de prisión como "partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad", pero se determinó que continúe en libertad hasta que el fallo quede firme.

En el segundo juicio por el caso, celebrado a principios de mayo, fueron absueltos el jefe narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba -quien cumple con una condena por narcotráfico-; el ex policía bonaerense Sergio Fabián Chazarreta; el informante de las fuerzas de seguridad Héctor Horacio "Topo" Moreira, y el carpintero Néstor Ramón Altamirano, quienes llegaron como acusados de ser coautores intelectuales del asesinato de la niña.