Juicio por Fernando Báez Sosa: declararon las madres y padres de cinco imputados

En diálogo con C5N, el letrado aseguró que "Thomsen ha incurrido en un montón de imprecisiones" y que no quiso responder preguntas de la querella, aunque sí del Ministerio Público. Y además consideró que el rugbier declaró "de una manera poco preparada" al ver llorar instantes antes a su mamá.

"Las preguntas que respondió del fiscal sirvieron para tomar su declaración como una confesión porque se ubicó en el lugar, indicó que le pegó a la víctima y reconoció como suya la zapatilla cuya suela quedó en el rostro de Fernando", señaló.

La audiencia comenzó a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores. Los ocho rugbiers están presentes en la sala y se espera que los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, también presencien las declaraciones.

Quiénes declaran este martes en el juicio por Fernando Báez Sosa

Este martes, durante la jornada número 12 del juicio, se presentaron para dar su testimonio, la madre de Enzo Comelli, María Alejandra Guillén; la madre de Ayrton Viollaz, Erika Pizzatti; el padre de Matías Benicelli, Héctor Eduardo Benicelli; y el padre de Luciano y Ciro Pertossi, Mauro Pertossi.

La defensa desistió de citar a Ana María Tártara, madre de Lucas Pertossi, que sería así el único imputado del que no declarará ningún familiar directo.

También está previsto que declare Andrés Santiago Martín, oficial subayudante que intervino en la desgrabación de un audio del efectivo Maximiliano Rosso Suárez, quien asistió a Fernando tras el ataque frente al boliche "Le Brique".

Declararán además Pablo Alberto Rodríguez Romeo, perito informático que realizó informes técnicos sobre evidencia digital, y María del Carmen Badaloni, jefa de la sección psicología de la Asesoría Pericial La Plata.

El último testigo previsto es Agustín Costa Shaw, psicólogo clínico que intervino en la investigación penal suplementaria. Shaw fue ofrecido en marzo de 2022 por la defensa, a cargo de Hugo Tomei, como testigo de parte en una pericia psicológica y psiquiátrica a la que finalmente los imputados no aceptaron someterse por falta de "confianza" en el proceso judicial.

La palabra del papá de los hermanos Pertossi: “Mis hijos no son asesinos”

El padre de Ciro y Luciano Pertossi, fue uno de los testigos que se debió presentar ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores y aseguró que que lo que pasó es “tremendo” y “una desgracia”.

“Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto, y no sé qué pensar. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, no puedo creer de lo que se está acusando”, sostuvo Mauro Pertossi durante su declaración.

El hombre, que fue convocado a dar testimonio por la defensa de los rugbiers, a cargo de Hugo Tomei, contó que con lo que sucedió con sus hijos le generó “otros problemas”: no consigue trabajo y fue desvinculado de la empresa en la que trabajaba desde hacía 25 años. “El sostén de mi familia es mi esposa, he recibido amenazas telefónicas”, agregó.

“Siento dolor y angustia”, confesó el papá de Matías Benicelli

En su turno, Eduardo Benicelli confesó que “nunca” imaginó “pasar por una situación así”.

“Estamos acosados, no podemos salir a la vereda. Escucho como insultan mediáticamente a mi esposa (...) No encuentro explicación. Mi trabajo se vino para abajo. No encuentro una palabra justa para poder definirlo. Fueron tres años de mucho dolor”, agregó el testigo, quien incluso cuestionó a quienes escuchó decir que quiere que a su hijo le hagan daño en la cárcel.

Al mismo tiempo, remarcó que “es terrible lo que pasó, un dolor terrible para todos, terrible”.

La mamá de Enzo Comelli se refirió a los insultos de Fernando Burlando y cruzó al abogado

María Alejandra Guillén fue la última se sentó frente a los fiscales y en su exposición le respondió al defensor de la familia de Fernando Báez Sosa quien había insultado a los rugbiers a la salida de una de las primeras audiencias.

“Quiero aclararle al señor Burlando que no soy ninguna puta, fue tremendo escuchar esa palabra para mí y mi familia”, cruzó la madre de Enzo Comelli durante el cierre de su exposición.

María Alejandra Guillén mamá de Enzo Comelli Télam

Por otro lado, sobre su hijo, dijo que “trabajaba en un boliche y con eso se pagó sus vacaciones” y agregó que lo ocurrido les “cambió la vida a todos”. “Mi vida cambió ese día. Es tremendo”, concluyó.

“Acá, la única víctima es Fernando”, exclamó Graciela Sosa, mamá de la víctima

La madre del joven asesinado en enero del 2020 admitió que no pudo soportar las audiencias con los rugbiers y se descompuso, por lo cual no presenció los testimonios de Ciro Pertossi y los familiares de los acusados.

“Ninguno de los papás de los chicos se acercó a pedirme disculpas, igual preferimos tenerlos lejos”, sentenció y remarcó la necesidad de obtener justicia: “Acá, la única víctima es Fernando. Lo asesinaron de la manera más cruel”.

Graciela Báez Sosa C5N

Por otro lado, se refirió al próximo miércoles, día en el que se cumplirán tres años del crimen. “Va a ser un día muy doloroso para nosotros, así que esperamos que nos acompañen”, señaló, a la vez que agregó que “no es fácil la pelea”.

Qué pasó durante la jornada del lunes

Este lunes 16 de enero se desarrolló la primera jornada de la defensa, que incluyó los testimonios de las madres de Máximo Thomsen y de Blas Cinalli. El propio Thomsen decidió hablar por primera vez y dio su versión de los hechos ocurridos el 18 de enero de 2020, a los que calificó como una "pelea".

"Quiero pedir disculpas principalmente porque jamás, jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas", dijo entre llantos. Agregó que pegó "una patada o dos, no sé a quién ni a dónde".

Juan Pedro Guarino, uno de los rugbiers sobreseídos, también declaró este lunes e incriminó tanto a Thomsen como a Luciano Pertossi. "Miro, veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso, y después me entero de quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojó muchísimo, me fui solo", sostuvo.

El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, dialogó con la prensa tras las declaraciones de los testigos y los describió como "tremendamente contundentes". También subrayó que el entorno de los acusados no apoya a los imputados. "Ni los propios amigos pueden hablar bien de ellos", expresó.