15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Creyó que iba a ser mamá pero el diagnóstico médico reveló algo impensado: qué fue

Este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, ponen de relieve cómo la medicina puede enfrentarse a casos fuera de lo habitual.

Por
Conocé este caso que sorprende a todos los especialistas en salud.

Conocé este caso que sorprende a todos los especialistas en salud.

Una historia que comenzó con la expectativa de una maternidad se transformó en un caso que sorprendió incluso al personal médico y de salud. Lo que parecía un embarazo común terminó revelando un diagnóstico completamente distinto, que dejó a la protagonista frente a un escenario inesperado y lleno de incertidumbres.

Hacer estos ejercicios tres veces a la semana alcanza para ver resultados.
Te puede interesar:

El ejercicio de 36 segundos para que crezcan tus músculos: corto y efectivo

El impacto de esta noticia no solo tuvo un costado médico, sino también emocional, ya que modificó de manera abrupta las expectativas y planes de vida de quien la atravesó. Así, la historia de Darcie Kitchener se difundió rápidamente y generó una fuerte repercusión, tanto por su componente humano como por la complejidad del cuadro clínico.

Qué descubrió la chica que creía estar embarazada cuando fue al médico

-Darcie Kitchener - Salud

Durante años, Darcie Kitchener convivió con síntomas que no lograba entender: aumento de peso, cambios hormonales y caída de cabello. Pensando que se trataba de síndrome de ovario poliquístico (PCOS), buscó respuestas médicas, pero lo que encontró fue mucho más inesperado. Tras una serie de estudios de rutina, una ecografía reveló algo que dejó a los médicos en silencio. La doctora que la atendía llamó a un colega para confirmar lo que veía en la pantalla, sin dar demasiadas explicaciones en ese momento. Poco después, Darcie recibió una llamada urgente: debía volver al consultorio.

El diagnóstico fue impactante: un teratoma de 22 centímetros, un tipo de tumor poco frecuente que puede contener estructuras como huesos, dientes, cabello e incluso tejido muscular. Este tipo de tumor surge de células germinales y, aunque en la mayoría de los casos es benigno, puede traer complicaciones si no se detecta y extrae a tiempo. Su crecimiento suele ser silencioso y sus síntomas, muy variables: desde hinchazón y sangrado hasta alteraciones hormonales o dolor abdominal.

Darcie compartió su historia en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. “Había estado subiendo de peso desde los 20 y nunca entendí por qué”, relató. Lo que atribuía a malos hábitos alimenticios resultó ser un tumor del tamaño de un feto de seis meses. Su experiencia dejó una advertencia clara: ante cualquier cambio corporal inexplicable, es fundamental consultar con un profesional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los especialistas recomiendan moderar su consumo diario.

Esto le pasa al cuerpo si tomás té matcha todos los días

El ambiente de este electrodoméstico prolifera la creación de bacterias y microorganismos en su interior.

Cuál es el electrodoméstico más sucio de la casa: puede afectar a tu salud

El aire y la luz solar pueden actuar como agentes naturales de desinfección.

Por qué no hay que hacer la cama apenas te levantás

Las dietas hiperproteicas se popularizaron como una estrategia efectiva para ganar masa muscular o controlar el peso

Una experta en longevidad reveló que las proteínas pueden acelerar el envejecimiento: cómo lo hacen

Parecía un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero los estudios revelaron una enfermedad inesperada.

Pensó que era un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero su médica reveló algo inesperado

Cuál es el ejercicio ideal para reducir el riesgo cardiovascular.

El ejercicio sencillo para reducir el riesgo cardiovascular: lo puede hacer cualquier persona

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

play

"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo

Hace 21 minutos
Un avión de Aerolíneas sufrió una falla que provocó el desvío de servicios.

Alerta en Aeroparque: se normalizan los vuelos tras un aterrizaje de emergencia

Hace 37 minutos
Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

Hace 41 minutos
El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

Efecto Trump: vuelve a subir el dólar y el blue trepa a $1.465

Hace 59 minutos
Ralf Schumacher apuntó contra Colapinto.

El hermano de Michael Schumacher fue durísimo con Franco Colapinto: "No demostró"

Hace 1 hora