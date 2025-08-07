Cortó un croissant para compartir con su madre, se lo cobraron y las redes se revolucionaron

La increíble situación que vivió una comensal en un local italiano. COCU Boulangerie

Hay situaciones que por más insólitas que parezcan son verdad, y las redes sociales sirven para conocerlas. En este caso, un local de Oderzo, en la provincia de Treviso, al norte de Italia, le cobró a dos personas un recargo de 10 céntimos de euro por cortar un croissant en dos, lo que generó polémica a nivel mundial.

La acción de la cafetería, Audrey Patisserie, reavivó el debate sobre las prácticas comerciales de los sitios gastronómicos en el país europeo. La historia va así: una mujer, que desayunaba junto a su madre, solicitó que le partieran el croissant para compartirlo, y al leer el ticket descubrió que le habían sumado 0,10 euros adicionales por ese gesto.

Tanto sorpresa como indignación corrían por el cuerpo de la mujer, que decidió fotografiar la evidencia y compartirla en sus redes: “No es por el costo, es por el principio”. La publicación se viralizó rápidamente, y miles de internautas y comensales se unieron para criticar a la cafetería.

“Tenés que odiar a tus clientes para cobrarles 10 centavos por cortar un croissant”, opinó un usuario, mientras que otro añadió: “Cappuccino horrible y encima te cobran por cortar la medialuna, nunca más, qué berreta”. Incluso muchos que no habían visitado el lugar lo puntuaron con una estrella.

ticket croissant italia viral Qué dijo el propietario La situación viral impactó negativamente en la reputación digital de Audrey Patisserie, cuya puntuación descendió de 4,5 estrellas a 3,5 en cuestión de horas. Así lo confirmó su dueño, Massimiliano Viotto, quien se lamentó: "Nos han inundado con reseñas de una estrella de gente que nunca ha estado en nuestra pastelería”.

Y ante la ola negativa de comentarios, argumentó la decisión de su local. Según explicó al Corriere della Sera, los 10 céntimos adicionales cubren el uso de un plato extra, una servilleta y la “habilidad” de cortar el croissant. “No es una estafa. Es una decisión consciente que defendemos con orgullo”, afirmó el empresario. Por otra parte, reconoció que el recargo no figuraba en la carta, aunque sí se encontraba visible en la caja, en cumplimiento de la normativa local. Viotto aclaró que el menú actualizado del establecimiento estaba en proceso de impresión cuando ocurrió el incidente.