Córdoba: un hombre murió en su casa tras la explosión de una garrafa

Un hombre falleció en su domicilio luego de la explosión de una garrafa en el barrio El Cerrito, en Córdoba, y otro hecho similar ocurrió en la misma provincia, pero en la ciudad de San Francisco. La fallecida en este caso fue una mujer.
El hecho ocurrió en el barrio El Cerrito, durante la madrugada. Hallaron su cuerpo calcinado dentro de la habitación, que se consumió por completo por el fuego.
Un hombre falleció en su domicilio luego de la explosión de una garrafa en el barrio El Cerrito, en Córdoba, y otro hecho similar ocurrió en la misma provincia, pero en la ciudad de San Francisco. La fallecida en este caso fue una mujer.
Luego de recibir un llamado del 911, el personal de la Subdirección General de Bomberos llegó al domicilio ubicado en Eugenio Pizolatto al 6300 y allí lograron terminar con el incendio que consumió por completo un dormitorio de una propiedad.
Se constató que en el interior del lugar estaba el adulto mayor calcinado producto de las llamas. Se confirmó que el fuego se había iniciado a raíz de la explosión de una garrafa.
Mientras que, también en horas de la madrugada, pero en San Francisco. La mujer fue encontrada en su casa sin signos vitales y la trasladaron al hospital Iturraspe para poder realizarle controles clínicos, pero falleció en la clínica.