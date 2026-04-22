Córdoba: un hombre murió en su casa tras la explosión de una garrafa El hecho ocurrió en el barrio El Cerrito, durante la madrugada. Hallaron su cuerpo calcinado dentro de la habitación, que se consumió por completo por el fuego. Por + Seguir en







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Un hombre falleció en su domicilio luego de la explosión de una garrafa en el barrio El Cerrito, en Córdoba, y otro hecho similar ocurrió en la misma provincia, pero en la ciudad de San Francisco. La fallecida en este caso fue una mujer.

Luego de recibir un llamado del 911, el personal de la Subdirección General de Bomberos llegó al domicilio ubicado en Eugenio Pizolatto al 6300 y allí lograron terminar con el incendio que consumió por completo un dormitorio de una propiedad.

Se constató que en el interior del lugar estaba el adulto mayor calcinado producto de las llamas. Se confirmó que el fuego se había iniciado a raíz de la explosión de una garrafa.