El duro diagnóstico que recibió Zulma Lobato sobre su salud: "No existe una solución"

La salud de Zulma Lobato atraviesa un momento límite luego de que la oftalmóloga Alonso le confirmara a la mediática que su cuadro oftalmológico es irreversible. La noticia fue comunicada oficialmente por Jair Hourcade , conocida como La Pepona , quien detalló los resultados de la rigurosa evaluación médica realizada en Tandil . Este diagnóstico lapidario trunca de manera definitiva las esperanzas de la artista de 67 años, quien arrastra secuelas irreparables tras haber sido víctima de un violento asalto en la vía pública.

En su cuenta oficial, La Pepona expresó textualmente: “Quiero hablarles con el corazón sobre la situación de Zulma Lobato y su visión. Hoy recibimos una noticia muy difícil” . En el mismo comunicado, Hourcade detalló sobre la profesional que “nos explicó con total sinceridad que el estado de su visión es muy delicado y que, según la evaluación realizada, no existe actualmente una solución que permita recuperar la visión que perdió” , remarcando que la especialista les dijo “ la pura verdad, aunque sea una noticia que duela muchísimo escuchar” .

Semanas antes de este duro golpe clínico, la propia mediática había manifestado con absoluta firmeza su urgencia por intervenirse quirúrgicamente antes de que concluyera el año. En declaraciones públicas previas, Zulma había afirmado de manera terminante: “Estoy casi ciega y este año, sea como sea, me voy a operar de la vista” . Lamentablemente, la consulta con la especialista descartó por completo dicha posibilidad médica tras constatar el avanzado grado de deterioro ocular.

Ante este panorama desolador, La Pepona enfatizó la necesidad de rodear a la artista de afecto genuino y contención permanente para evitar que transite este duro momento en soledad. En su mensaje hacia los seguidores, concluyó con una profunda reflexión testimonial: “Cuando no podemos devolver la luz a los ojos, podemos seguir iluminando el camino con amor” , pidiendo además respeto y comprensión para la histórica mediática instalada en Tandil.

Frente a la fuerte ola de rumores malintencionados, especulaciones cruzadas y acusaciones públicas en las redes sociales sobre el destino del dinero solidario, Zulma Lobato reapareció decidida ante las cámaras junto a su cuidadora para despejar cualquier tipo de dudas. Dos semanas atrás, la mediática de 67 años desmintió categóricamente las versiones que circulaban y aclaró de manera tajante el estado legal de los fondos obtenidos mediante la masiva colecta popular impulsada por Jazmín Salinas , conocida como La Cuerpo .

Con respecto al paradero exacto de la millonaria suma, la propia artista afirmó de forma contundente en un video difundido desde el hogar para adultos mayores: “Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”. De este modo, la mediática ratificó ante la opinión pública que el dinero se encuentra depositado de manera segura en un plazo fijo bancario a su nombre exclusivo, sin que ningún tercero posea facultades de administración sobre el mismo.

Por su parte, Jair Hourcade respaldó plenamente las declaraciones de Lobato y aportó total transparencia sobre la gestión diaria de la residencia, aclarando públicamente que no cobra honorarios por cuidar a la artista y deslindándose de cualquier manejo turbio del dinero. La Pepona fue enfática al remarcar que los fondos estaban destinados estrictamente a costear la fallida intervención quirúrgica ocular, motivo por el cual la cifra permanecerá intacta y resguardada bajo la estricta titularidad de Zulma hasta definir los pasos a seguir.

La gestación de esta importante cifra monetaria se había originado semanas atrás tras el dramático episodio de desamparo y desalojo que sufrió Lobato en la ciudad de Paraná, donde fue asistida tras ser despojada de sus pertenencias. Tras aquel duro trance y su posterior traslado a Tandil, la resolución sobre el uso de estos 11 millones de pesos queda en manos exclusivas de su protagonista, en medio de un presente que también incluyó su reconciliación con su exmánager Lautaro Reyes.