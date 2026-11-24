Según trascendió, el operativo se suspendió luego de haber detectado irregularidades en el procedimiento judicial. Los vecinos aseguran haber adquirido las propiedades de buena fe.

En medio de la tensión por el posible desalojo de decenas de familias del barrio La Merced en San Vicente, el operativo previsto para este martes por la mañana finalmente se pospuso luego de que se detectaran irregularidades en el procedimiento policial. Además, el municipio tampoco enviará máquinas para demoler las propiedades.

Luego de que se conociera que la municipalidad había dado de baja las escrituras de 67 manzanas, durante el lunes por la tarde, la Policía reprimió con balas de goma una protesta sobre la Ruta 6, produciendo que la tensión escalara a lo largo de varias horas. El operativo dejó como saldo tres detenidos, siendo ellos una mujer y dos jóvenes, al igual que graves denuncias de violencia institucional contra menores de edad.

Los vecinos sostienen que son víctimas de una presunta cadena de estafas inmobiliarias con complicidades múltiples. Aseguran que adquirieron sus lotes de buena fe mediante boletos de compraventa y que levantaron allí sus viviendas hace más de dos décadas, por lo que cuentan con certificados de posesión y las escrituras correspondientes. “Nos enteramos de sorpresa de que el juicio fue ejecutado; nunca nos llegaron las notificaciones. La abogada que tenía el barrio nunca apareció y hoy estamos en esta situación desesperada”, denunció una vecina. Según contó Diego Gabriele en C5N , el los propietarios decidieron demoler la casa ante la posibilidad de que se las quitaran.

“Este barrio no es un asentamiento ni son tierras tomadas; todas las familias accedieron mediante compra a sus hogares ”, remarcó. En su denuncia, la mujer apuntó tanto contra el abogado Víctor Creddo, quien se presenta como propietario de las tierras, y también contra el intendente local, Nicolás Mantegazza.

Según afirmó la mujer, tras haber impulsado campañas de regularización dominial, el Municipio habría comenzado a dar de baja escrituras ya otorgadas o próximas a entregarse . Asimismo, señaló que meses atrás el jefe comunal impulsó en una sesión extraordinaria la modificación de una ordenanza de tierras para favorecer emprendimientos inmobiliarios privados, una medida que también pondría en riesgo a la reserva natural Lagunas de San Vicente.

Los vecinos de San Vicente piden ayuda.

Tensión y conflicto en San Vicente: qué pasó con el operativo de desalojo

El operativo estaba previsto para comenzar este martes desde las 7 de la mañana, por lo que la zona estaba sitiada y repleta de agentes de seguridad. En la misma línea, también los vecinos manifestaron haber percibido la presencia de un helicóptero sobrevolando la zona.

Por irregularidades judiciales detectadas en el procedimiento, se determinó no seguir adelante con el desalojo ni que el Municipio avance con la demolición de las propiedades. Los vecinos, en tanto, esperan respuestas mientras intentan acreditar la tenencia de las propiedades

El trasfondo de una compleja trama judicial

La disputa, igualmente, remonta a varias décadas atrás. La primera poseedora identificada es Luisa de Carlo, quien cuenta con un boleto de compraventa fechado en 1987. Sin embargo, los pobladores actuales carecen de escrituras individuales tras haber comprado mediante boletos sucesivos. En esa cadena se mencionan hermanos de apellido Contreras y otro hombre de apellido Caruso, señalados por los vecinos como quienes habrían turbado la posesión original y loteado terrenos sobre los que no tenían facultades legales para vender.

En 2021, la Justicia había dictado una medida cautelar que frenaba cualquier intento de expulsión, pero recientemente el abogado Creddo solicitó dejar sin efecto esa protección para reactivar los desalojos. Además, la denunciante afirmó que el letrado estaría exigiendo sumas millonarias a los habitantes a cambio de no perder sus casas: a uno llegaron a pedirle hasta u$s200.000.