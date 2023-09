Córdoba: balearon a un joven para robarle el celular y está en grave estado 

Pedro, abuelo Jonas, aseguró en diálogo con C5N que "era un chico que no es de la calle, siempre ha estado en familia con nosotros, no tiene calle. Es un chico donde no sale a los boliches, no fuma no toma. Al sucederle estas cosas y al verse atinó a venir a la casa de un amigo que tengo, que es policía. No pudo llegar a mi casa que quedaba a una cuadra más, ya estaba herido."

cordoba policia.webp

Por su parte, Normal, su abuela, brindó detalles del estado de salud de su nieto: "su estado es reservado, la bala si le tocó el corazón, le hicieron puntos en su corazoncito y ahora están esperando la evolución de una droga que le van a poner porque las pulsaciones del corazón han bajado. Nunca perdió el conocimiento".