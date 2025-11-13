13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Continúan las demoras y cancelaciones tras del descarrilamiento del tren Sarmiento: cómo funciona el servicio

La empresa informó que se realizan cuestiones operativas en la zona donde ocurrió el incidente, por lo que las formaciones no realizan el recorrido con normalidad. Estaciones llenas y bronca entre los trabajadores.

Por

El Sarmiento funciona con demoras y cancelaciones.

Redes sociales

Luego del descarrilamiento del tren Sarmiento, Trenes Argentinos informó demoras en el servicio y también cancelaciones durante la mañana del miércoles y toda la jornada. La misma situación se repitió durante las primeras horas del jueves y permanecerá así por toda la semana.

El maquinista dio negativo en alcohol y drogas.
Te puede interesar:

Descarrilamiento del tren Sarmiento: el maquinista dio negativo en el test de alcohol y drogas

A través de la cuenta oficial en X, informaron que durante la tarde había funcionado con demoras por problemas técnicos. El último reporte fue a las 19 luego de la hora pico y, al amanecer el jueves, ocurrió lo mismo.

“El tren Sarmiento circula con demoras y cancelaciones por cuestiones operativas”, indicó el mensaje con horario a las 7. Durante la jornada del miércoles, el delegado del tren Sarmiento, Cristian Duarte, indicó que se hizo el reclamo correspondiente porque el sistema ferroviario tiene un sistema de señales viejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InfoTSarmiento/status/1988909385335140834&partner=&hide_thread=false

Cabe destacar que, tras el pedido del juez federal Julián Ercolini, se le hicieron análisis de alcohol en sangre y exámenes toxicológicos, pero dieron negativos. Mismo resultado para los señaleros.

Los peritos descararon una falla humana, según indicó TN. El sistema tiene cerrojo y traba de palanca, lo que impediría que la vía se accione por la palanca, ya que no funciona mientras el tren circula.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Villa del Parque: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín

La formación transportaba cemento. No hubo heridos

Tras el accidente en el tren Sarmiento, en Misiones descarriló un tren de carga: no hubo heridos

descarrilamiento del tren sarmiento: otro video muestra como fue el accidente

Descarrilamiento del tren Sarmiento: otro video muestra cómo fue el accidente

play

Demoras y cancelaciones luego del descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers: cómo funciona el servicio

Trenes Argentinos se refirió al descarrilamiento del Sarmiento.

Descarriló una formación del Sarmiento: la explicación oficial de Trenes Argentinos

La bonificación estará disponible de lunes a sábado entre las 5 y las 23.59

Se pone en marcha el boleto estudiantil universitario en CABA: quiénes pueden pedirlo y cómo se obtiene

Rating Cero

play

De qué murió Jorge Lorenzo, el querido actor que interpretaba a Capece en "El Marginal"

Jorge Lorenzo como Capece en El Marginal. 

Tristeza: murió Jorge Lorenzo, reconocido actor que destacó en "El Marginal" y "Casi Ángeles"

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizarán The Devil Wears Prada 2.
play

Llegó el tráiler de la película El diablo viste a la moda 2: cuándo se estrena en cines

Mandinha Martinez y el Dibu, juntos en Mar del Plata.

Así es la impresionante casa que Dibu Martínez y su esposa Mandinha se compraron en Argentina

El jurado del reality de Telefe debutará en teatro con una comedia musical.

De MasterChef a Broadway: el impresionante cambio físico de Damián Betular para su debut teatral

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi.

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi: "No lo conozco..."

últimas noticias

Cuáles son las seis mejores heladerías de Buenos Aires.

Noche de las Heladerías 2025: el mapa de los comercios adheridos en todo el país

Hace 14 minutos
El goleador Lautaro Martínez sorprendió con su estilo.

Lautaro Martínez impuso tendencia con un buzo oversize que captó la atención de todos

Hace 26 minutos
Villa Pardo es un pueblo con una fuerte impronta literaria. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino rural con menos de 200 habitantes para conocer en noviembre 2025

Hace 32 minutos
El dólar oficial mantiene distancia del techo de la banda cambiaria.

El dólar continúa a la baja y se acerca más a los $1.400

Hace 34 minutos
Para el Gobierno, la gestión estatal no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos.

El Gobierno prepara el terreno para la privatización de AySA

Hace 42 minutos